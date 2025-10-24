1 órája
A természet nem díszlet, hanem alkotótárs
A természet nem díszlet, hanem társalkotó. Ez a gondolat állt a Tájték című természetművészeti szimpózium középpontjában, amelyet a szekszárdi Mokk’Art Egyesület, a MOKK-ART Kft., a Mokka Café & Waffel Bar és az EGO Wine szervezett október 7–11. között. A program célja, hogy a művészetet újra a természethez kapcsolja: az alkotások a tájjal együtt születnek, majd idővel visszaolvadnak abba.
A Mokk’Art Egyesület és partnerei új művészeti projektbe fogtak: a Tájték című Land Art fókuszú természetművészeti szimpózium megszervezésébe, amely Szekszárdon és környékén valósult meg. A kezdeményezés ötlete Szabó Bernitől, az egyesület elnökétől és a MOKK-ART Kft. vezetőjétől származik, aki a korábbi, nagy sikert aratott PIC-Túra Alkotótábor után szeretett volna új formát találni a művészet és a természet összekapcsolására. Az elképzelés megvalósításához Könyv Katát, a művésztelepek művészeti vezetőjét kérte fel.
A szimpózium alapkoncepciója az volt, hogy a természetben és természetes anyagokból szülessenek kortárs művek – ágakból, kövekből, levelekből, vízből, napfényből –, amelyek idővel visszatérnek a környezetbe, eggyé válnak a tájjal. Ez a múlandóság a természetművészet egyik alapelve: az alkotás nem birtokolni akar, hanem rámutatni arra, ami körülvesz bennünket.
A szervezők nemzetközi szinten is elismert művészeket hívtak meg Szekszárdra: dr. Fusz György, Kiss Adél, Kopacz Kund, Könyv Kata, Péter Alpár és Szabó Klarisz Médea közösen dolgoztak a tájjal a város különböző pontjain – többek között a Csacska-szurdikban, a szekszárdi és cserháti kilátónál, Fusz György szőlőskertjében, valamint a Mokka Café & Waffel Bar udvarán. A szimpózium fővédnöke dr. Fusz György, Szekszárd alpolgármestere volt, aki maga is szobrászművészként vett részt a munkában.
A rendezvény szakmai része október 7-én indult egy kerekasztal-beszélgetéssel, ahol a természetművészet elméletéről, a kortárs művészeti térhasználatról és a táj szerepéről esett szó. A beszélgetés résztvevői dr. Erőss István, a Képzőművészeti Egyetem rektora, Péter Ágnes, a Nyugat-magyarországi Egyetem docense, dr. Fusz György, valamint Könyv Kata voltak, a moderátor szerepét pedig Fazakas Réka, a Műcsarnok kurátora vállalta.
A szimpózium nemcsak a szakmai közönséget szólította meg, hanem a helyi közösséget is bevonta. Október 8–10. között ingyenes kreatív workshopokat szerveztek gyermekeknek a Mokk’Art birtok udvarán, Lánczos-Csató Dóra keramikus és Kiss Adél festőművész vezetésével. A foglalkozások során a gyerekek természetes anyagokból készíthettek apró alkotásokat, így személyesen is megtapasztalhatták, mit jelent együtt dolgozni a környezettel.
A Mokk’Art Egyesület kiállítást szervez a művekből
Az elkészült műveket október 11-én, 17 órakor videó-kiállításmegnyitón mutatták be a Mokk’Art rendezvénytermében. A dokumentációs film, amely bemutatja a folyamatokat és a helyszíneket, hamarosan online is elérhető lesz, a fotókkal együtt. A szervezők hangsúlyozzák: bár a művek már láthatók a helyszíneken, érdemes mielőbb felkeresni őket, mert az alkotások folyamatosan változnak – az idő, az időjárás és a természet munkája lassan újraformálja őket.
A Tájték célja nem csupán a művészet és a természet kapcsolatának bemutatása, hanem egy új szemlélet megerősítése is: hogy az ember jelenléte a tájban lehet gyengéd, figyelmes és építő. A szekszárdi kezdeményezés egyszerre reflektál a helyi természeti örökségre és a globális ökológiai gondolkodásra – finom, mégis mély nyomot hagyva a nézőben, miközben maga a mű lassan eltűnik.