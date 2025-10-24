október 24., péntek

Salamon névnap

10°
+23
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tájték

1 órája

A természet nem díszlet, hanem alkotótárs

Címkék#keramikus#Mokk ’ Art Egyesület#projekt

A természet nem díszlet, hanem társalkotó. Ez a gondolat állt a Tájték című természetművészeti szimpózium középpontjában, amelyet a szekszárdi Mokk’Art Egyesület, a MOKK-ART Kft., a Mokka Café & Waffel Bar és az EGO Wine szervezett október 7–11. között. A program célja, hogy a művészetet újra a természethez kapcsolja: az alkotások a tájjal együtt születnek, majd idővel visszaolvadnak abba.

Tóth Róbert

A Mokk’Art Egyesület és partnerei új művészeti projektbe fogtak: a Tájték című Land Art fókuszú természetművészeti szimpózium megszervezésébe, amely Szekszárdon és környékén valósult meg. A kezdeményezés ötlete Szabó Bernitől, az egyesület elnökétől és a MOKK-ART Kft. vezetőjétől származik, aki a korábbi, nagy sikert aratott PIC-Túra Alkotótábor után szeretett volna új formát találni a művészet és a természet összekapcsolására. Az elképzelés megvalósításához Könyv Katát, a művésztelepek művészeti vezetőjét kérte fel. 

A Mokk’Art Egyesület
A Mokk’Art Egyesület szimpóziuma
Forrás: Beküldött fotó

A szimpózium alapkoncepciója az volt, hogy a természetben és természetes anyagokból szülessenek kortárs művek – ágakból, kövekből, levelekből, vízből, napfényből –, amelyek idővel visszatérnek a környezetbe, eggyé válnak a tájjal. Ez a múlandóság a természetművészet egyik alapelve: az alkotás nem birtokolni akar, hanem rámutatni arra, ami körülvesz bennünket.

A szervezők nemzetközi szinten is elismert művészeket hívtak meg Szekszárdra: dr. Fusz György, Kiss Adél, Kopacz Kund, Könyv Kata, Péter Alpár és Szabó Klarisz Médea közösen dolgoztak a tájjal a város különböző pontjain – többek között a Csacska-szurdikban, a szekszárdi és cserháti kilátónál, Fusz György szőlőskertjében, valamint a Mokka Café & Waffel Bar udvarán. A szimpózium fővédnöke dr. Fusz György, Szekszárd alpolgármestere volt, aki maga is szobrászművészként vett részt a munkában. 

A rendezvény szakmai része október 7-én indult egy kerekasztal-beszélgetéssel, ahol a természetművészet elméletéről, a kortárs művészeti térhasználatról és a táj szerepéről esett szó. A beszélgetés résztvevői dr. Erőss István, a Képzőművészeti Egyetem rektora, Péter Ágnes, a Nyugat-magyarországi Egyetem docense, dr. Fusz György, valamint Könyv Kata voltak, a moderátor szerepét pedig Fazakas Réka, a Műcsarnok kurátora vállalta.

A szimpózium nemcsak a szakmai közönséget szólította meg, hanem a helyi közösséget is bevonta. Október 8–10. között ingyenes kreatív workshopokat szerveztek gyermekeknek a Mokk’Art birtok udvarán, Lánczos-Csató Dóra keramikus és Kiss Adél festőművész vezetésével. A foglalkozások során a gyerekek természetes anyagokból készíthettek apró alkotásokat, így személyesen is megtapasztalhatták, mit jelent együtt dolgozni a környezettel.

A Mokk’Art Egyesület kiállítást szervez a művekből 

Az elkészült műveket október 11-én, 17 órakor videó-kiállításmegnyitón mutatták be a Mokk’Art rendezvénytermében. A dokumentációs film, amely bemutatja a folyamatokat és a helyszíneket, hamarosan online is elérhető lesz, a fotókkal együtt. A szervezők hangsúlyozzák: bár a művek már láthatók a helyszíneken, érdemes mielőbb felkeresni őket, mert az alkotások folyamatosan változnak – az idő, az időjárás és a természet munkája lassan újraformálja őket.

A Tájték célja nem csupán a művészet és a természet kapcsolatának bemutatása, hanem egy új szemlélet megerősítése is: hogy az ember jelenléte a tájban lehet gyengéd, figyelmes és építő. A szekszárdi kezdeményezés egyszerre reflektál a helyi természeti örökségre és a globális ökológiai gondolkodásra – finom, mégis mély nyomot hagyva a nézőben, miközben maga a mű lassan eltűnik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu