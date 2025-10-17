október 17., péntek

Irány Budapest!

1 órája

Nagy lehetőséget kapott Hajóson a szekszárdi zongorista lány

Címkék#zongorista#növendék#Nemzetközi Barokk Művek Zongoraverseny

Kutny Gábor

A kétnapos Nemzetközi Barokk Művek Zongoraversenyén 6 korcsoportban 159 növendék mutatta be tudását, akik 56 intézményből érkeztek Hajósra. A szekszárdi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolát Erősné Máté Éva tanítványai képviselték. Rácz-Biller Emília arany, Sándor Anna Lujza ezüst, Takács Jázmin bronz díjban részesült. Rácz-Biller Emília meghívást és lehetőséget kapott a „Tiéd a Steinway” hangversenyen való szerelésre a Budapesti Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolába. 

 

