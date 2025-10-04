október 4., szombat

Nagytakarítás

Nem hiszed el, mit töröl a Netflix októberben – igazi kedvencek repülnek, itt a lista

A Netflix ismét megválik néhány közönségkedvenctől, köztük olyan címektől, amelyek sokak számára igazi kultfilmek.

Teol.hu

A streaming világában megszokhattuk már, hogy semmi sem örök: amit ma még bármikor elérhetünk, az holnapra már csak emlék maradhat. Októberben a Netflix közel harminc címtől búcsúzik, és bár ez közel sem olyan drasztikus, mint a konkurens HBO Maxnál, ahol több mint nyolcvan filmet és sorozatot törölnek, így is akadnak fájó veszteségek, írja a Magyar Nemzet. 

United,States,,New,York.,Sunday,,September,29,,2022.computer,Keyboard,With
Jön viszont a Stranger things új évada
Fotó: DANIEL CONSTANTE / Forrás:  Shutterstock

A horrorrajongók különösen rosszul járhatnak: eltűnik Stephen King regényének kétrészes filmadaptációja, az Az első és második fejezete, a Sikoly-széria legfrissebb, a kritikusok szerint meglepően jól sikerült része, valamint a Rémálom az Elm utcában kevésbé jól sikerült 2010-es remake-je. Kárpótlásként viszont legalább jövő hónapban folytatódik a Stranger Things, és lesz számos újdonság, mint a Valódi kísértetek (True Haunting) sorozat vagy Guillermo del Toro Frankenstein-filmje.

A listát, amelyen azok a filmek szerepelnek, amelyeket a Netflix töröl a kínálatából itt találja.

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
