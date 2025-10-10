október 10., péntek

Gedeon névnap

19°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
OKN – már tudjuk, mi van a rövidítés mögött

1 órája

Programdömping az Országos Könyvtári Napokon – Mutatjuk az érdekességeket

Címkék#könyvtár#Országos Könyvtári Napok#olvasás

Vasárnap estig, bevonva minden korosztályt, kiállítások, előadások, bemutatók, játékos vetélkedők, néhol akciók, ingyenes beiratkozás, késedelmi díj elengedése teszik vonzóbbá a könyvtárakat. Már hagyomány, hogy október elején az Informatikai és Könyvtári Szövetség megszervezi az Országos Könyvtári Napokat.

Szepesi László

A 2006-ban életre hívott rendezvénysorozat évről évre sikeresebb lett, egyre több település, intézmény kapcsolódott hozzá. Idén az országban több mint ezer településen három és félezer program várta és várja hétfőtől vasárnapig az érdeklődőket. Tolna jeleskedett a szervezésben, míg az országban a települések harmada vesz részt az Országos Könyvtári Napok programsorában, a vármegye 109 települése közül 67 rendez eseményeket, a rendezvények száma több, mint háromszáz.

Tolnán ovis versmondó versenyt is szerveztek a Könyvtári napok keretében. Fotó: Kiss Albert

Idén a könyvtári napok mottója: Álom és valóság, lehetséges világok. Ehhez szorosan illeszkedett az egyik első előadás, hétfőn délután az álom és a valóság kapcsolatáról beszélt Szekszárdon, a Tudásközpontban Bara-Kádár Katalin szakpszichológus. Pénteken délután pedig ugyanitt Világ eleje, a jó élet keresése az ökológiai válság korában címmel Takács-Sánta András humánökológus tart előadást. 

Csütörtökön a tolnai városi könyvtárban a múltba kalandozott Varga Mihály, aki felidézte, milyen volt hajdan a kompközlekedés Tolnán és környékén. Vasárnapig lesz még seregnyi előadás, kiállítás, bemutató, Sárpilisen például a gombákkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők, az akciók sorában pedig Szekszárdon a Könyves vasárnapon az új olvasók ingyen beiratkozhatnak, a régiek pedig féláron tehetik ezt.

Tolnán a Magházban tartottak helytörténeti előadást. Fotó: Szepesi László

Az Országos Könyvtári Napok célja az olvasás népszerűsítése

A 18 év óta minden ősszel megrendezett Országos Könyvtári Napok beváltották eddig a kezdeményezők elképzeléseit. A cél ugyanis a könyvtárak és az olvasás népszerűsítése volt, s hogy bemutassa, milyen közösségi funkciókat biztosítanak ezek az intézmények, milyen fontos szerepe van a könyvtárnak a helyi közösségek életében. 

A Babits Mihály Kulturális Központban a kicsiket várták jó programokkal. Fotó: Mártonfai Dénes

Szerepelt a célok között a könyvtárak szolgáltatásainak megismertetése is, hiszen sokan még nem tudtak azokról, és természetesen a legfőbb szándék az volt, hogy felhívják a figyelmet a könyvtárakra, arra, hogy a magyarországi könyvtári hálózat egy kikerülhetetlen kapcsolódási pont a természet, az emberek, a közösségek, a kultúrák és a gondolatok között.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu