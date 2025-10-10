Programdömping az Országos Könyvtári Napokon – Mutatjuk az érdekességeket

Csütörtökön a tolnai városi könyvtárban a múltba kalandozott Varga Mihály, aki felidézte, milyen volt hajdan a kompközlekedés Tolnán és környékén. Vasárnapig lesz még seregnyi előadás, kiállítás, bemutató, Sárpilisen például a gombákkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők, az akciók sorában pedig Szekszárdon a Könyves vasárnapon az új olvasók ingyen beiratkozhatnak, a régiek pedig féláron tehetik ezt.

Tolnán a Magházban tartottak helytörténeti előadást. Fotó: Szepesi László

Az Országos Könyvtári Napok célja az olvasás népszerűsítése

A 18 év óta minden ősszel megrendezett Országos Könyvtári Napok beváltották eddig a kezdeményezők elképzeléseit. A cél ugyanis a könyvtárak és az olvasás népszerűsítése volt, s hogy bemutassa, milyen közösségi funkciókat biztosítanak ezek az intézmények, milyen fontos szerepe van a könyvtárnak a helyi közösségek életében.

A Babits Mihály Kulturális Központban a kicsiket várták jó programokkal. Fotó: Mártonfai Dénes

Szerepelt a célok között a könyvtárak szolgáltatásainak megismertetése is, hiszen sokan még nem tudtak azokról, és természetesen a legfőbb szándék az volt, hogy felhívják a figyelmet a könyvtárakra, arra, hogy a magyarországi könyvtári hálózat egy kikerülhetetlen kapcsolódási pont a természet, az emberek, a közösségek, a kultúrák és a gondolatok között.