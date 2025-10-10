1 órája
Programdömping az Országos Könyvtári Napokon – Mutatjuk az érdekességeket
Vasárnap estig, bevonva minden korosztályt, kiállítások, előadások, bemutatók, játékos vetélkedők, néhol akciók, ingyenes beiratkozás, késedelmi díj elengedése teszik vonzóbbá a könyvtárakat. Már hagyomány, hogy október elején az Informatikai és Könyvtári Szövetség megszervezi az Országos Könyvtári Napokat.
A 2006-ban életre hívott rendezvénysorozat évről évre sikeresebb lett, egyre több település, intézmény kapcsolódott hozzá. Idén az országban több mint ezer településen három és félezer program várta és várja hétfőtől vasárnapig az érdeklődőket. Tolna jeleskedett a szervezésben, míg az országban a települések harmada vesz részt az Országos Könyvtári Napok programsorában, a vármegye 109 települése közül 67 rendez eseményeket, a rendezvények száma több, mint háromszáz.
Idén a könyvtári napok mottója: Álom és valóság, lehetséges világok. Ehhez szorosan illeszkedett az egyik első előadás, hétfőn délután az álom és a valóság kapcsolatáról beszélt Szekszárdon, a Tudásközpontban Bara-Kádár Katalin szakpszichológus. Pénteken délután pedig ugyanitt Világ eleje, a jó élet keresése az ökológiai válság korában címmel Takács-Sánta András humánökológus tart előadást.
Átadták a Szomjú-díjakat – megható pillanatok és vastaps a BabitsbanSzombaton rendezték meg a Hála-Gálát a Babits Mihály Kulturális Központban.
Csütörtökön a tolnai városi könyvtárban a múltba kalandozott Varga Mihály, aki felidézte, milyen volt hajdan a kompközlekedés Tolnán és környékén. Vasárnapig lesz még seregnyi előadás, kiállítás, bemutató, Sárpilisen például a gombákkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők, az akciók sorában pedig Szekszárdon a Könyves vasárnapon az új olvasók ingyen beiratkozhatnak, a régiek pedig féláron tehetik ezt.
Az Országos Könyvtári Napok célja az olvasás népszerűsítése
A 18 év óta minden ősszel megrendezett Országos Könyvtári Napok beváltották eddig a kezdeményezők elképzeléseit. A cél ugyanis a könyvtárak és az olvasás népszerűsítése volt, s hogy bemutassa, milyen közösségi funkciókat biztosítanak ezek az intézmények, milyen fontos szerepe van a könyvtárnak a helyi közösségek életében.
Szerepelt a célok között a könyvtárak szolgáltatásainak megismertetése is, hiszen sokan még nem tudtak azokról, és természetesen a legfőbb szándék az volt, hogy felhívják a figyelmet a könyvtárakra, arra, hogy a magyarországi könyvtári hálózat egy kikerülhetetlen kapcsolódási pont a természet, az emberek, a közösségek, a kultúrák és a gondolatok között.
Évekig tiltott terület volt – 200 millióból tették rendbe az épületetAz épület ma már modern, többfunkciós térként szolgálja a helyieket.