A Fekete telefon újra csörög Tolnában! – brutális mozihetek jönnek Tolnában!

Tolna vármegye, programok, 2025.

Programok hétfőig

Csütörtök

Mozi

Szekszárd Sarkvidéki varázslat (norvég animációs film), 15 óra. Tron: Ares (amerikai sci-fi), 17 óra. Fekete telefon 2. (amerikai thriller), 19.30.

Paks Gabi babaháza - a film (amerikai családi animáció), 10 óra. Sarkvidéki varázslat (norvég animációs film), 12.45. Árva (francia-magyar-brit-német-ciprusi dráma), 14.30. Fekete telefon 2. (amerikai thriller), 20 óra.

Péntek

Mozi

Szekszárd Sarkvidéki varázslat (norvég animációs film), 15 óra. Tron: Ares (amerikai sci-fi), 17 óra. Fekete telefon 2. (amerikai thriller), 19.30.

Paks Sarkvidéki varázslat (norvég animációs film), 10 óra. Kiskedvencek elszabadulva (amerikai-francia családi animáció), 12 óra. Rosszfiúk 2. (családi bűnügyi animáció), 13.45. Gabi babaháza - a film (amerikai családi animáció), 15.45. Fekete telefon 2. (amerikai thriller), 17.45. Démonok között - utolsó rítusok (amerikai horror), 20 óra.

Szombat

Mozi

Szekszárd Sarkvidéki varázslat (norvég animációs film), 15 óra. Tron: Ares (amerikai sci-fi), 17 óra. Fekete telefon 2. (amerikai thriller), 19.30.

Paks Sarkvidéki varázslat (norvég animációs film), 10 óra. Jó szerencse (amerikai dráma-vígjáték), 12.25. Tron: Ares 3D (amerikai sci-fi), 14.20. Gabi babaháza - a film (amerikai családi animáció), 16.30. Fekete telefon 2. (amerikai thriller), 18.30.

Vasárnap

Mozi

Szekszárd Sarkvidéki varázslat (norvég animációs film), 15 óra. Tron: Ares (amerikai sci-fi), 17 óra. Fekete telefon 2. (amerikai thriller), 19.30.

Paks Gabi babaháza - a film (amerikai családi animáció), 10 óra. Fekete telefon 2. (amerikai thriller), 12.30. Springsteen - szabadíts meg az ismeretlentől (amerikai feliratos zenei dráma), 14.45. Egykutya (magyar dráma-vígjáték), 17.05. Ember maradj - az Ákos-sztori - Eddig (magyar zenei film), 19 óra.

Bölcske Sarkvidéki varázslat (norvég animációs film), 16 óra. Egykutya (magyar dráma-vígjáték), 18 óra. A hosszú menetelés (amerikai horror), 20.30.

Őrtűzgyújtás

Tevel, Závodi utca: Őrtűzgyújtás Székelyföld autonómiájáért, 18 óra.