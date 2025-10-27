Mozdulj, mielőtt a kanapéhoz nősz! Itt van néhány tipp, ha izgalmakra vágysz!

Tolna vármegye, programok, 2025. ősz.

Programok, 2025. A fotón Bruce Springsteen Oscar-díjas amerikai énekes látható. Az életéről szóló film már a Tolna vármegyei mozikban. Fotó: Borsonline

Programok hétköznap

Hétfő

Mozi

Paks Kiskedvencek elszabadulva (amerikai-francia animáció), 10 óra. Rosszfiúk 2 (amerikai családi animáció), 12.50. Gabi babaháza - a film (amerikai családi animáció), 14.50. Fekete telefon 2. (amerikai horror), 16.50. Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlentől (feliratos amerikai életrajzi film), 19 óra.

Kiállítás

Paks Polgármesteri Hivatal: a Jövő energiája című kiállítás megnyitója, fiatal orosz képzőművészek alkotásai a jövő atomenergiájáról. Megnyitó beszéd: Heringes Anita, Paks polgármestere és Vitalij Poljanyin, az Atomstroyexport vállalat elnöke, a Paksi Atomerőmű építési projekt igazgatója, 14 óra.

Kedd

Mozi

Szekszárd Tron: Ares (amerikai sci-fi), 17 óra. Fekete telefon 2. (amerikai thriller), 19.30.

Paks Gabi babaháza - a film (amerikai családi animáció), 10 óra. Kiskedvencek elszabadulva (amerikai-francia animáció), 12.50. Rosszfiúk 2 (amerikai családi animáció), 14.45. Árva (ciprus-francia-magyar-brit-német dráma), 16.45. Fekete telefon 2. (amerikai horror), 19.15.

Szerda

Mozi

Szekszárd Tron: Ares (amerikai sci-fi), 17 óra. Fekete telefon 2. (amerikai thriller), 19.30.

Paks Rosszfiúk 2 (amerikai családi animáció), 10 óra. Gabi babaháza - a film (amerikai családi animáció), 13 óra. Kiskedvencek elszabadulva (amerikai-francia animáció), 15 óra. Fekete telefon 2. (amerikai thriller), 16.50. Jó szerencse (amerikai dráma-vígjáték), 19 óra.

Kiállítás

Paks Művelődési Központ és Könyvtár udvara: a Fény bennünk van fotókiállítás a Roszatom partnerországaiban tevékenykedő fotóriporterek díjnyertes alkotásaiból. Megnyitó beszéd: Dr. Bagó Zoltán, Kalocsa polgármestere, a TEIT elnöke és Vitalij Poljanyin, az Atomstroyexport vállalalat alelnöke, a Paksi Atomerőmű építési projekt igazgatója, 11 óra.

Csütörtök

Mozi

Szekszárd Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlentől (feliratos amerikai életrajzi film), 17 óra. Vadászat után (amerikai thriller), 19.30.

Paks Gabi babaháza - a film (amerikai családi animáció), 10 óra. Sarkvidéki varázslat (norvég családi animáció), 12.50. A gőgös hercegnő (cseh animációs film), 14.55. Roofman - a besurranó (amerikai krimi-vígjáték), 16.35. Icefall - tűz a jégen (bolgár-amerikai thriller), 19 óra.