Mozdulj, mielőtt a kanapéhoz nősz! Itt van néhány tipp, ha izgalmakra vágysz!

Ez a hét sem telik el eseménytelenül, összeszedtük Tolna vármegye programjait a hétre.

Brunner Mónika

Tolna vármegye, programok, 2025. ősz. 

Programok 2025. A fotón Bruce Springsteen Oscar-díjas amerikai énekes látható. Az életéről szóló film már a Tolna vármegyei mozikban. Fotó: Borsonline programok
Programok, 2025. A fotón Bruce Springsteen Oscar-díjas amerikai énekes látható. Az életéről szóló film már a Tolna vármegyei mozikban. Fotó: Borsonline

Programok hétköznap

Hétfő
Mozi

Paks Kiskedvencek elszabadulva (amerikai-francia animáció), 10 óra. Rosszfiúk 2 (amerikai családi animáció), 12.50. Gabi babaháza - a film (amerikai családi animáció), 14.50. Fekete telefon 2. (amerikai horror), 16.50. Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlentől (feliratos amerikai életrajzi film), 19 óra. 

Kiállítás

Paks Polgármesteri Hivatal: a Jövő energiája című kiállítás megnyitója, fiatal orosz képzőművészek alkotásai a jövő atomenergiájáról. Megnyitó beszéd: Heringes Anita, Paks polgármestere és Vitalij Poljanyin, az Atomstroyexport vállalat elnöke, a Paksi Atomerőmű építési projekt igazgatója, 14 óra. 

Kedd
Mozi

Szekszárd Tron: Ares (amerikai sci-fi), 17 óra. Fekete telefon 2. (amerikai thriller), 19.30. 

Paks Gabi babaháza - a film (amerikai családi animáció), 10 óra. Kiskedvencek elszabadulva (amerikai-francia animáció), 12.50. Rosszfiúk 2 (amerikai családi animáció), 14.45. Árva (ciprus-francia-magyar-brit-német dráma), 16.45. Fekete telefon 2. (amerikai horror), 19.15. 

Szerda
Mozi

Szekszárd Tron: Ares (amerikai sci-fi), 17 óra. Fekete telefon 2. (amerikai thriller), 19.30. 

Paks Rosszfiúk 2 (amerikai családi animáció), 10 óra. Gabi babaháza - a film (amerikai családi animáció), 13 óra. Kiskedvencek elszabadulva (amerikai-francia animáció), 15 óra. Fekete telefon 2. (amerikai thriller), 16.50. Jó szerencse (amerikai dráma-vígjáték), 19 óra. 

Kiállítás

Paks Művelődési Központ és Könyvtár udvara: a Fény bennünk van fotókiállítás a Roszatom partnerországaiban tevékenykedő fotóriporterek díjnyertes alkotásaiból. Megnyitó beszéd: Dr. Bagó Zoltán, Kalocsa polgármestere, a TEIT elnöke és Vitalij Poljanyin, az Atomstroyexport vállalalat alelnöke, a Paksi Atomerőmű építési projekt igazgatója, 11 óra. 

Csütörtök
Mozi

Szekszárd Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlentől (feliratos amerikai életrajzi film), 17 óra. Vadászat után (amerikai thriller), 19.30. 

Paks Gabi babaháza - a film (amerikai családi animáció), 10 óra. Sarkvidéki varázslat (norvég családi animáció), 12.50. A gőgös hercegnő (cseh animációs film), 14.55. Roofman - a besurranó (amerikai krimi-vígjáték), 16.35. Icefall - tűz a jégen (bolgár-amerikai thriller), 19 óra. 

Péntek
Mozi 

Szekszárd A gőgös hercegnő (cseh animációs film), 15 óra. Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlentől (feliratos amerikai életrajzi film), 19.30. 

Paks A gőgös hercegnő (cseh animációs film), 10 óra. Sarkvidéki varázslat (norvég családi animáció), 12.05. Gabi babaháza - a film (amerikai családi animáció), 13.50. Icefall - tűz a jégen (bolgár-amerikai thriller), 15.45. Démonok között - utolsó rítusok (amerikai horror), 17.30. Shelby Oaks - a gonosz nyomában (belga-amerikai horror), 20 óra. 

Bölcske Gabi babaháza - a film (amerikai családi animáció), 16 óra. Roofman - a besurranó (amerikai krimi-vígjáték), 18 óra. Icefall - tűz a jégen (bolgár-amerikai thriller), 20.30. 

 

