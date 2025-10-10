1 órája
Ne maradj kanapészörny! – Ezek a hétvégi programok mindent visznek!
Összegyűjtöttük a hétvégi programok a hétvégére. Nem lesz idő unatkozni.
Az idő is kedvezni fog a szabadtéri programoknak, élvezhetjük az ősz minden áldásos hatását. Jó szórakozás a gesztenyegyűjtés egy könnyű sétával, de ha valami szervezettebb, közösségi programra vágyunk, arra is hoztunk néhány jó ötletet.
Programok péntektől hétfőig
Péntek
Mozi
Szekszárd Süncsinálta hős (angol animációs családi film), 15 óra. Firkák (amerikai fantasy), 17 óra. Egykutya (magyar játékfilm), 19.30.
Paks Kiskedvencek elszabadulva (amerikai-francia animáció), 15.15. Egyik csata a másik után (amerikai bűnügyi film), 17 óra. Tron: Ares 3S (amerikai sci-fi), 20 óra.
Bölcske Szuper Bébi (svéd-dán animációs film), 16 óra. Egykutya (magyar játékfilm), 18 óra. Tron: Ares (amerikai sci-fi), 20.30.
XII. Siófoki Halfesztivál
Siófok központ: Péntektől vasárnapig tartó program. Főzőverseny, fish food-verseny, halpiknik. Paks képviselői is különleges halételekkel készülnek. Fellépők: Korda György, Balázs Klári, Nemzeti Filharmonikusok, Follow the Flow és a Rudán Joe Band.
Könyvbemutató
Bonyhád Solymár Imre városi könyvtár: Vecsei József: Székely tűz és lélek. Közreműködik: Kovács Gábor és Pap Domokos muzsikusok, 17 óra.
Országos Könyvtári Napok
Szekszárd Tudásközpont: Világeleje - A jó élet keresése az ökológiai válság korában - Takács-Sánta András humánökológus, 17 óra.
Tolna Városi Könyvtár: Ismerős ország, ismeretlen ízek. Hol van a spanyol konyha a magyar tányérról? Előadó: Álló Patrik, a RIO Nyelviskola vezetője, 17.30.
Színházterem avató
Paks Csengey Dénes Kulturális Központ: Elmondom hát mindenkinek. Köszöntőt mond: Heringes Anita, Paks polgármestere, 18 óra.
Szombat
Mozi
Paks Bogyó és Babóca 7. - mesék a pöttyös házból (magyar családi animáció), 10 óra. 1242 - a nyugat kapujában (magyar történelmi film), 11.30. Démonok között - utolsó rítusok (amerikai horror), 13.30. Kiskedvencek elszabadulva (amerikai-francia animáció), 16 óra. Silent zone (magyar horror), 17.45. Tron: Ares (amerikai sci-fi), 20 óra.
Gemenci Kosárközösség
Szekszárd Tudásközpont: Bemutatkozó nap. Előadók: Csonka Melinda: Kosárközösség - egy élhetőbb világért. Kovács Eleonóra: Allergén-tudatos étkezés, 14 óra.
Népzenei túra
Bonyhád Vörösmarty Mihály Művelődési Központ: 21. Halmos Béla Országos Népzenei Találkozó, 10 óra.
Októberfest
Fadd Béri Balogh Ádám Művelődési Ház: Bajor hangulat, prémium bajor sörök, bajor ételek, vidám zene, jó társaság, fesztivál hangulat. Közreműködik: Roger Schilling Zenekar, 16.30. Hangulat Zenekar, 18 óra.
Tisztelettúra
Grábóc Tejcsarnok, buszmegálló: Indulás Szekszárdra. Vendég: Tolnai Ferenc túrázó, 7 óra. Szekszárd, Garay tér: Dr. Fusz György, Szekszárd alpolgármestere beszéde. Ivó szarvas szobor: Dr. Fusz György elmeséli a szobor történetét, 13 óra.
Vasárnap
Mozi
Paks Bogyó és Babóca 7. - mesék a pöttyös házból (magyar családi animáció), 9.30. Rosszfiúk 2. (amerikai családi animáció), 10.50. Az elrabolt lány (amerikai-brit thriller), 12.45. Kiskedvencek elszabadulva (amerikai-francia animáció), 14.55. Tron: Ares 3D (amerikai sci-fi), 16.40. Egyik csata a másik után (amerikai bűnügyi film), 19 óra.
Népzenei túra
Bonyhád Vörösmarty Mihály Művelődési Központ: 21. Halmos Béla Országos Népzenei Találkozó, 9 óra.