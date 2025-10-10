Ne maradj kanapészörny! – Ezek a hétvégi programok mindent visznek!

Az idő is kedvezni fog a szabadtéri programoknak, élvezhetjük az ősz minden áldásos hatását. Jó szórakozás a gesztenyegyűjtés egy könnyű sétával, de ha valami szervezettebb, közösségi programra vágyunk, arra is hoztunk néhány jó ötletet.

Tolna vármegye, programok, moziműsor. Még mindig a mozikban Az elrabolt lány című alkotás Fotó: MW

Programok péntektől hétfőig

Péntek

Mozi

Szekszárd Süncsinálta hős (angol animációs családi film), 15 óra. Firkák (amerikai fantasy), 17 óra. Egykutya (magyar játékfilm), 19.30.

Paks Kiskedvencek elszabadulva (amerikai-francia animáció), 15.15. Egyik csata a másik után (amerikai bűnügyi film), 17 óra. Tron: Ares 3S (amerikai sci-fi), 20 óra.

Bölcske Szuper Bébi (svéd-dán animációs film), 16 óra. Egykutya (magyar játékfilm), 18 óra. Tron: Ares (amerikai sci-fi), 20.30.

XII. Siófoki Halfesztivál

Siófok központ: Péntektől vasárnapig tartó program. Főzőverseny, fish food-verseny, halpiknik. Paks képviselői is különleges halételekkel készülnek. Fellépők: Korda György, Balázs Klári, Nemzeti Filharmonikusok, Follow the Flow és a Rudán Joe Band.

Könyvbemutató

Bonyhád Solymár Imre városi könyvtár: Vecsei József: Székely tűz és lélek. Közreműködik: Kovács Gábor és Pap Domokos muzsikusok, 17 óra.

Országos Könyvtári Napok

Szekszárd Tudásközpont: Világeleje - A jó élet keresése az ökológiai válság korában - Takács-Sánta András humánökológus, 17 óra.

Tolna Városi Könyvtár: Ismerős ország, ismeretlen ízek. Hol van a spanyol konyha a magyar tányérról? Előadó: Álló Patrik, a RIO Nyelviskola vezetője, 17.30.

Színházterem avató

Paks Csengey Dénes Kulturális Központ: Elmondom hát mindenkinek. Köszöntőt mond: Heringes Anita, Paks polgármestere, 18 óra.

Szombat

Mozi

Szekszárd Süncsinálta hős (angol animációs családi film), 15 óra. Firkák (amerikai fantasy), 17 óra. Egykutya (magyar játékfilm), 19.30.

Paks Bogyó és Babóca 7. - mesék a pöttyös házból (magyar családi animáció), 10 óra. 1242 - a nyugat kapujában (magyar történelmi film), 11.30. Démonok között - utolsó rítusok (amerikai horror), 13.30. Kiskedvencek elszabadulva (amerikai-francia animáció), 16 óra. Silent zone (magyar horror), 17.45. Tron: Ares (amerikai sci-fi), 20 óra.