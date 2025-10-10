október 10., péntek

Gedeon névnap

18°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem lesz idő unatkozni

1 órája

Ne maradj kanapészörny! – Ezek a hétvégi programok mindent visznek!

Címkék#program#október#2025#mozi

Összegyűjtöttük a hétvégi programok a hétvégére. Nem lesz idő unatkozni.

Brunner Mónika

Az idő is kedvezni fog a szabadtéri programoknak, élvezhetjük az ősz minden áldásos hatását. Jó szórakozás a gesztenyegyűjtés egy könnyű sétával, de ha valami szervezettebb, közösségi programra vágyunk, arra is hoztunk néhány jó ötletet. 

Közzétesszük október első hétvégéjének programjait péntektől. A programok tartalmazzák a moziműsort. programok
Tolna vármegye, programok, moziműsor. Még mindig a mozikban Az elrabolt lány című alkotás Fotó: MW

Programok péntektől hétfőig

Péntek 

Mozi

Szekszárd Süncsinálta hős (angol animációs családi film), 15 óra. Firkák (amerikai fantasy), 17 óra. Egykutya (magyar játékfilm), 19.30. 

Paks Kiskedvencek elszabadulva (amerikai-francia animáció), 15.15. Egyik csata a másik után (amerikai bűnügyi film), 17 óra. Tron: Ares 3S  (amerikai sci-fi), 20 óra. 

Bölcske Szuper Bébi (svéd-dán animációs film), 16 óra. Egykutya (magyar játékfilm), 18 óra. Tron: Ares (amerikai sci-fi), 20.30. 

XII. Siófoki Halfesztivál 

Siófok központ: Péntektől vasárnapig tartó program. Főzőverseny, fish food-verseny, halpiknik. Paks képviselői is különleges halételekkel készülnek. Fellépők: Korda György, Balázs Klári, Nemzeti Filharmonikusok, Follow the Flow és a Rudán Joe Band. 

Könyvbemutató

Bonyhád Solymár Imre városi könyvtár: Vecsei József: Székely tűz és lélek. Közreműködik: Kovács Gábor és Pap Domokos muzsikusok, 17 óra. 

Országos Könyvtári Napok

Szekszárd Tudásközpont: Világeleje - A jó élet keresése az ökológiai válság korában - Takács-Sánta András humánökológus, 17 óra. 

Tolna Városi Könyvtár: Ismerős ország, ismeretlen ízek. Hol van a spanyol konyha a magyar tányérról? Előadó: Álló Patrik, a RIO Nyelviskola vezetője, 17.30. 

Színházterem avató

Paks Csengey Dénes Kulturális Központ: Elmondom hát mindenkinek. Köszöntőt mond: Heringes Anita, Paks polgármestere, 18 óra. 

Szombat

Mozi

Szekszárd Süncsinálta hős (angol animációs családi film), 15 óra. Firkák (amerikai fantasy), 17 óra. Egykutya (magyar játékfilm), 19.30. 

Paks Bogyó és Babóca 7. - mesék a pöttyös házból (magyar családi animáció), 10 óra. 1242 - a nyugat kapujában (magyar történelmi film), 11.30. Démonok között - utolsó rítusok (amerikai horror), 13.30. Kiskedvencek elszabadulva (amerikai-francia animáció), 16 óra. Silent zone (magyar horror), 17.45. Tron: Ares (amerikai sci-fi), 20 óra. 

Bölcske Szuper Bébi (svéd-dán animációs film), 16 óra. Egykutya (magyar játékfilm), 18 óra. Tron: Ares (amerikai sci-fi), 20.30. 

Gemenci Kosárközösség

Szekszárd Tudásközpont: Bemutatkozó nap. Előadók: Csonka Melinda: Kosárközösség - egy élhetőbb világért. Kovács Eleonóra: Allergén-tudatos étkezés, 14 óra. 

Népzenei túra

Bonyhád Vörösmarty Mihály Művelődési Központ: 21. Halmos Béla Országos Népzenei Találkozó, 10 óra. 

Októberfest

Fadd Béri Balogh Ádám Művelődési Ház: Bajor hangulat, prémium bajor sörök, bajor ételek, vidám zene, jó társaság, fesztivál hangulat. Közreműködik: Roger Schilling Zenekar, 16.30. Hangulat Zenekar, 18 óra. 

Tisztelettúra

Grábóc Tejcsarnok, buszmegálló: Indulás Szekszárdra. Vendég: Tolnai Ferenc túrázó, 7 óra. Szekszárd, Garay tér: Dr. Fusz György, Szekszárd alpolgármestere beszéde. Ivó szarvas szobor: Dr. Fusz György elmeséli a szobor történetét, 13 óra. 

Vasárnap 

Mozi

Szekszárd Süncsinálta hős (angol animációs családi film), 15 óra. Firkák (amerikai fantasy), 17 óra. Egykutya (magyar játékfilm), 19.30. 

Paks Bogyó és Babóca 7. - mesék a pöttyös házból (magyar családi animáció), 9.30. Rosszfiúk 2. (amerikai családi animáció), 10.50. Az elrabolt lány (amerikai-brit thriller), 12.45. Kiskedvencek elszabadulva (amerikai-francia animáció), 14.55.  Tron: Ares 3D (amerikai sci-fi), 16.40. Egyik csata a másik után (amerikai bűnügyi film), 19 óra. 

Népzenei túra

Bonyhád Vörösmarty Mihály Művelődési Központ: 21. Halmos Béla Országos Népzenei Találkozó, 9 óra. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu