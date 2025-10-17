Kiváló filmek a mozikban és egy igazi kincsvadász a Művészetek Házában

Programok, Tolna vármegye, 2025. október 17-19.

Tolna vármegye, programok, 2025. október tizenhetedike péntektől vasárnapig. A fotón a Kiskedvencek elszabadulva című animációs film egy képkockája látható Fotó: MW

Programok vasárnapig

Péntek

Mozi

Szekszárd Kiskedvencek elszabadulva (amerikai-francia animációs film), 15 óra. Jó szerencse (amerikai akció-vígjáték), 17 óra. Együtt (amerikai horrorfilm), 19.30.

Bölcske Egérfutam (német-angol animációs film), 16 óra. Jó szerencse (amerikai akció-vígjáték), 18 óra. Fekete telefon 2 (amerikai horror), 20.30.

Kenyér Világnapja

Szekszárd Garay tér: Kenyér világnapjának megünneplése, 9.30.

Szombat

Mozi

Szekszárd Kiskedvencek elszabadulva (amerikai-francia animációs film), 15 óra. Jó szerencse (amerikai akció-vígjáték), 17 óra. Együtt (amerikai horrorfilm), 19.30.

Paks Rosszfiúk 2 (amerikai családi animáció), 10 óra. Egykutya (magyar dráma-vígjáték), 12.25. Ember maradj - az Ákos sztori - eddig (magyar zenei életrajzfilm), 14.20. Kiskedvencek elszabadulva (amerikai-francia animációs film), 16.20. Jó szerencse (amerikai akció-vígjáték), 18.05. Tron: Ares 3D (amerikai sci-fi), 20 óra.

Bölcske Rosszfiúk 2 (amerikai családi animáció), 16 óra. Jó szerencse (amerikai akció-vígjáték), 18 óra. Fekete telefon 2 (amerikai horror), 20.30.

Jubileumi hangverseny

Szekszárd Művészetek Háza: a Szekszárdi Liszt Ferenc Pedagógus Kórus jubileumi hangverseyne. Köszöntőt mond: Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere és Fertőszögi Péter művészettörténész, a BÁV ART művészeti igazgatója. Fellépők: Lozsányi Tamás (orgonaművész), Boróka Ének és Néptánc Egyesület (Fadd), Müller Albert (orgona), Liszt Ferenc Pedagógus Kórus, karnagy: Ágoston Mária. Műsorközlő: Tóth Mónika, 17 óra.

Vasárnap

Mozi

Szekszárd Kiskedvencek elszabadulva (amerikai-francia animációs film), 15 óra. Jó szerencse (amerikai akció-vígjáték), 17 óra. Együtt (amerikai horrorfilm), 19.30.

Paks Kiskedvencek elszabadulva (amerikai-francia animációs film), 9.30. Démonok között - utolsó rítusok (amerikai horror), 11.15. Egyik csata a másik után (amerikai bűnügyi film), 13.45. Tron: Ares 3D (amerikai sci-fi), 16.40. Jó szerencse (amerikai akció-vígjáték), 19 óra.

Bölcske Bogyó és Babóca 7. - mesék a pöttyös házból (magyar családi animáció), 16 óra. Jó szerencse (amerikai akció-vígjáték), 18 óra. Fekete telefon 2 (amerikai horror), 20.30.