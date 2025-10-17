október 17., péntek

Programajánló

24 perce

Kiváló filmek a mozikban és egy igazi kincsvadász a Művészetek Házában

Címkék#mozikban#film#kincsvadász

Közzétesszük a programokat 2025. szeptember tizenhetedike péntektől. A programok tartalmazzák a moziműsort.

Brunner Mónika

Programok, Tolna vármegye, 2025. október 17-19. 

programok Közzétesszük a programokat 2025. szeptember huszonhatodika péntektől vasárnapig. A programok tartalmazzák a moziműsort. kiskedvencek elszabadulva fotó: MW
Tolna vármegye, programok, 2025. október tizenhetedike péntektől vasárnapig. A fotón a Kiskedvencek elszabadulva című animációs film egy képkockája látható Fotó: MW

Programok vasárnapig

Péntek

Mozi 

Szekszárd Kiskedvencek elszabadulva (amerikai-francia animációs film), 15 óra. Jó szerencse (amerikai akció-vígjáték), 17 óra. Együtt (amerikai horrorfilm), 19.30. 

Bölcske Egérfutam (német-angol animációs film), 16 óra. Jó szerencse (amerikai akció-vígjáték), 18 óra. Fekete telefon 2 (amerikai horror), 20.30. 

Kenyér Világnapja

Szekszárd Garay tér: Kenyér világnapjának megünneplése, 9.30. 

Szombat

Mozi

Szekszárd Kiskedvencek elszabadulva (amerikai-francia animációs film), 15 óra. Jó szerencse (amerikai akció-vígjáték), 17 óra. Együtt (amerikai horrorfilm), 19.30. 

Paks Rosszfiúk 2 (amerikai családi animáció), 10 óra. Egykutya (magyar dráma-vígjáték), 12.25. Ember maradj - az Ákos sztori - eddig (magyar zenei életrajzfilm), 14.20. Kiskedvencek elszabadulva (amerikai-francia animációs film), 16.20. Jó szerencse (amerikai akció-vígjáték), 18.05. Tron: Ares 3D (amerikai sci-fi), 20 óra. 

Bölcske Rosszfiúk 2 (amerikai családi animáció), 16 óra. Jó szerencse (amerikai akció-vígjáték), 18 óra. Fekete telefon 2 (amerikai horror), 20.30. 

Jubileumi hangverseny 

Szekszárd Művészetek Háza: a Szekszárdi Liszt Ferenc Pedagógus Kórus jubileumi hangverseyne. Köszöntőt mond: Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere és Fertőszögi Péter művészettörténész, a BÁV ART művészeti igazgatója. Fellépők: Lozsányi Tamás (orgonaművész), Boróka Ének és Néptánc Egyesület (Fadd), Müller Albert (orgona), Liszt Ferenc Pedagógus Kórus, karnagy: Ágoston Mária. Műsorközlő: Tóth Mónika, 17 óra. 

Vasárnap

Mozi 

Szekszárd Kiskedvencek elszabadulva (amerikai-francia animációs film), 15 óra. Jó szerencse (amerikai akció-vígjáték), 17 óra. Együtt (amerikai horrorfilm), 19.30. 

Paks Kiskedvencek elszabadulva (amerikai-francia animációs film), 9.30. Démonok között - utolsó rítusok (amerikai horror), 11.15. Egyik csata a másik után (amerikai bűnügyi film), 13.45. Tron: Ares 3D (amerikai sci-fi), 16.40. Jó szerencse (amerikai akció-vígjáték), 19 óra. 

Bölcske Bogyó és Babóca 7. - mesék a pöttyös házból (magyar családi animáció), 16 óra. Jó szerencse (amerikai akció-vígjáték), 18 óra. Fekete telefon 2 (amerikai horror), 20.30. 

III. Tolnai Sokadalom

Tolna Alta-Ripa Szabadidőpark, Magaspart utca: sajtok, lángos, fűszernövények, szörpök, tejtermékek, sütemények, füstölt húsáruk, homoktövis termékek, kézműves termékek, szappanok, ékszerek és egyéb ajándéktárgyak, 8.30. 

Előadás

Bölcske Szent András Kastély: Testi bajban lelki baj van? Germán gyógytudomány: Előadó: Dr. Budai László Károly szabad foglalkozású orvos-természetgyógyász, 10 óra.

 

 

