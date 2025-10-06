Több százan mulattak együtt a roma nemzetiségi napon (galéria)

Ünnepelt a roma közösség vasárnap Szekszárdon. A szervező Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat több száz vendéget várt a roma nemzetiségi napon a sportcsarnokba nemcsak Tolna, hanem Baranya és Somogy vármegyéből is. Gyarmati Gábor elnök kiemelte, hogy a program a roma kultúra ápolását szolgálja, amelyet fiataljaiknak is szeretnének átadni. A hagyományőrzés a zene, a tánc és a gasztronómia terén is megmutatkozott. Emellett Ruzsa Éva, a Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Vármegyei Levéltárának igazgatója is előadást tartott, és a cigányságra vonatkozó levéltári iratokról beszélt.

A roma nemzetiségi nap a kultúráról szólt, melynek része a gasztronómia is

Fotó: Mártonfai Dénes / Forrás: MW

A múltat és a jövőt egyaránt képviselték a fellépők

A fellépők közül is sokan a hagyományőrzést képviselték, így a zombai és a bátai táncosok, a Sor Paji Pe Lulugyi Tánccsoport, valamint a Bogyiszlói Zenekar, amely Mihalovics Zsolt prímás vezetésével az autentikus cigányzenéből adott ízelítőt. A folytatásban koncertet adott JB Patrik és zenekara, az Aranyszemek zenekar, Nyistor Roland, valamint Kis Pere is, és az est egyik legjobban várt előadója Gyarmati Jázmin volt, aki az X-faktor tehetségkutató műsornak köszönhetően már országos ismertségre is szert tett.

A roma nemzetiségi napon nagy szerepet kapott a zene és a tánc

Fotó: Mártonfai Dénes / Forrás: MW

Elismeréseket is átadtak a roma nemzetiségi napon

Roma Nívódíjat és díszpolgári címet is átadtak a nemzetiségi napon. Előbbi elismerést ifj. Kovács Ferenc vehette át, aki hosszú évek óta sokat tesz Szekszárd roma lakosságáért, vállalkozóként pedig munkát és így megélhetést nyújt nemcsak helyi, hanem környékbeli roma embereknek is. Díszpolgári címet vehetett át a 19 éves ökölvívó, Bátori Mihály Karlosz, aki bekerült a magyar válogatottba, és a 85 kilogrammos súlycsoportban képviselte hazánkat a liverpooli világbajnokságon. Ugyancsak díszpolgári címben részesült Babina Attila, aki a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjeként több cikluson keresztül segítette a város roma lakosságát.