Múlt és jövő találkozása a hagyományok jegyében: ilyen volt a roma nemzetiségi nap – videó és galéria

A szervező Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat több száz vendéget várt a roma nemzetiségi napon a sportcsarnokba nemcsak Tolna, hanem Baranya és Somogy vármegyéből is. Gyarmati Gábor elnök kiemelte, hogy a program a roma kultúra ápolását szolgálja, amelyet fiataljaiknak is szeretnének átadni. A hagyományőrzés a zene, a tánc és a gasztronómia terén is megmutatkozott. Emellett Ruzsa Éva, a Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Vármegyei Levéltárának igazgatója is előadást tartott, és a cigányságra vonatkozó levéltári iratokról beszélt.

A múltat és a jövőt egyaránt képviselték a fellépők

A fellépők közül is sokan a hagyományőrzést képviselték, így a zombai és a bátai táncosok, a Sor Paji Pe Lulugyi Tánccsoport, valamint a Bogyiszlói Zenekar, amely Mihalovics Zsolt prímás vezetésével az autentikus cigányzenéből adott ízelítőt. A folytatásban koncertet adott JB Patrik és zenekara, az Aranyszemek zenekar, Nyistor Roland, valamint Kis Pere is, és az est egyik legjobban várt előadója Gyarmati Jázmin volt, aki az X-faktor tehetségkutató műsornak köszönhetően már országos ismertségre is szert tett.