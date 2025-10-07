1 órája
Múlt és jövő találkozása a hagyományok jegyében: ilyen volt a roma nemzetiségi nap – videó és galéria
Ünnepelt a roma közösség vasárnap Szekszárdon.
Zenés, táncos produkciók váltották egymást
Forrás: MW
Fotó: Denes Martonfai
A szervező Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat több száz vendéget várt a roma nemzetiségi napon a sportcsarnokba nemcsak Tolna, hanem Baranya és Somogy vármegyéből is. Gyarmati Gábor elnök kiemelte, hogy a program a roma kultúra ápolását szolgálja, amelyet fiataljaiknak is szeretnének átadni. A hagyományőrzés a zene, a tánc és a gasztronómia terén is megmutatkozott. Emellett Ruzsa Éva, a Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Vármegyei Levéltárának igazgatója is előadást tartott, és a cigányságra vonatkozó levéltári iratokról beszélt.
A múltat és a jövőt egyaránt képviselték a fellépők
A fellépők közül is sokan a hagyományőrzést képviselték, így a zombai és a bátai táncosok, a Sor Paji Pe Lulugyi Tánccsoport, valamint a Bogyiszlói Zenekar, amely Mihalovics Zsolt prímás vezetésével az autentikus cigányzenéből adott ízelítőt. A folytatásban koncertet adott JB Patrik és zenekara, az Aranyszemek zenekar, Nyistor Roland, valamint Kis Pere is, és az est egyik legjobban várt előadója Gyarmati Jázmin volt, aki az X-faktor tehetségkutató műsornak köszönhetően már országos ismertségre is szert tett.
Roma nemzetiségi nap SzekszárdonFotók: Mártonfai Dénes
Teol.hu videó
- Nézd meg, mit fogadtak meg a gólyák a gimiben! – videó
- 150 pár virsli, kincskeresés és fesztiválhangulat – ilyen volt a szekszárdi piknik (videó és galéria)
- Mitől lett zöld a Csörge-tó vize? (videó)
- Tieger Endre készül a hatodik Nemzeti Vágta győzelmére (videó)
- Fergeteges koncertet adott Szekszárdon a Back II Black (videó)