Sör, malacsült és zene – így ünnepelt Váralja az Oktoberfesten (galéria)
Oktoberfestet tartottak szombaton Váralján.
Az újító szándék hívta életre az Oktoberfest elnevezésű programot Váralján, és az idei már a második ilyen rendezvény volt a településen. Szombaton a művelődési házba várták a vendégeket az idősek napi köszöntővel egybekötött eseményre, ahol Csibi Krisztina országgyűlési képviselő is szólt a megjelentekhez.
Kezdésnek a himesházi Millich Stimmungsparade adott kulturális műsort, majd a vacsora következett, amelyen malacsült, párolt lila káposzta, főtt burgonya és almás pite volt a menü. És egy Oktoberfesthez méltóan sör, virsli és perec is került az asztalokra. A kiváló hangulatú este bállal zárult.
Oktoberfest VáraljánFotók: Mártonfai Dénes
