október 5., vasárnap

Aurél névnap

14°
+17
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közösség

58 perce

Sör, malacsült és zene – így ünnepelt Váralja az Oktoberfesten (galéria)

Címkék#program#Oktoberfesten#Váralja#műsor

Oktoberfestet tartottak szombaton Váralján.

Révészné Hanol Erzsébet

Az újító szándék hívta életre az Oktoberfest elnevezésű programot Váralján, és az idei már a második ilyen rendezvény volt a településen. Szombaton a művelődési házba várták a vendégeket az idősek napi köszöntővel egybekötött eseményre, ahol Csibi Krisztina országgyűlési képviselő is szólt a megjelentekhez.

A Millich Stimmungsparade adott kulturális műsort a váraljai Oktoberfesten
Fotó: Mártonfai Dénes

Kezdésnek a himesházi Millich Stimmungsparade adott kulturális műsort, majd a vacsora következett, amelyen malacsült, párolt lila káposzta, főtt burgonya és almás pite volt a menü. És egy Oktoberfesthez méltóan sör, virsli és perec is került az asztalokra. A kiváló hangulatú este bállal zárult.

Oktoberfest Váralján

Fotók: Mártonfai Dénes

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu