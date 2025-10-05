Sör, malacsült és zene – így ünnepelt Váralja az Oktoberfesten (galéria)

Az újító szándék hívta életre az Oktoberfest elnevezésű programot Váralján, és az idei már a második ilyen rendezvény volt a településen. Szombaton a művelődési házba várták a vendégeket az idősek napi köszöntővel egybekötött eseményre, ahol Csibi Krisztina országgyűlési képviselő is szólt a megjelentekhez.

A Millich Stimmungsparade adott kulturális műsort a váraljai Oktoberfesten

Fotó: Mártonfai Dénes

Kezdésnek a himesházi Millich Stimmungsparade adott kulturális műsort, majd a vacsora következett, amelyen malacsült, párolt lila káposzta, főtt burgonya és almás pite volt a menü. És egy Oktoberfesthez méltóan sör, virsli és perec is került az asztalokra. A kiváló hangulatú este bállal zárult.