Fertőszögi Péter nem a megszokott szerepében lépett közönség elé (videó)

Hatvan esztendővel ezelőtt Fertőszögi Béláné énektanár jóvoltából – Gerse József kollégája közreműködésével – megalakult a szekszárdi pedagógus kórus. Az énekkar ma is létezik, immár Liszt Ferenc Pedagógus Kórus néven. A csapat a múlt hét végén, Berlinger Attila polgármester köszöntőjével, jubileumi hangversenyt adott a vármegye székhelyén, a Művészetek Házában.

Fotó: Kiss Albert

Fertőszögi Béláné, az alapító már nincs közöttünk – 2013-ban elhunyt –, ám fia, Fertőszögi Péter a kórus meghívására megjelent a jeles eseményen, ahol méltató beszédet is mondott. A művészettörténész, a BÁV ART művészeti igazgatója kamasz- és ifjúkorában, édesanyja tevékenységének részeseként, gyakran ott ült a közönség soraiban a kórus egy-egy bemutatkozásakor.

Szekszárdi pedagógus kórus, a kezdetek

– Jól emlékszem arra, hogy édesanyám számára milyen fontos volt ez a csapat – tekintett vissza az énekkar nagy sikereinek időszakára. – De a kórus tagsága önmagában is rangot jelentett. Sokan jelentkeztek az énekkarba, ahová felvételi vizsga után lehetett bejutni. Professzionális kórusként működött, a nemzetközi színtéren is kiemelkedően szerepelt. Országos elismertségét jelzi, hogy Bárdos Lajos és Szokolay Sándor zeneszerzők, a magyar kórusmuzsika kimagasló alakjai is írtak számukra műveket. Abban az időszakban – ami természetesnek számított –, a kórus szekszárdi fellépései mindig telt ház előtt zajlottak, a közönség pedig hálás volt a kapott művészeti és közösségi élményért. Mi, fiatalok, láttuk a tanárainkat, és büszkék voltunk rájuk. Ma már sajnos az egykorihoz képest jóval kisebb csapatnak tapsolhatunk, és ilyenkor arra gondolok: milyen jó lenne, ha az ifjú generáció ezen a téren is elődei nyomdokába lépne.

A jubileumi hangversenyen Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere és Fertőszögi Péter egyaránt méltatta a kórust

Fotó: Kiss Albert

Egymást segítő baráti közösség

Szendrey Sarolta immár negyedszázada énekel a kórusban, melynek korábban elnöke is volt. Beszélgetésünkben felidézte azokat a gondokat és nehézségeket, amelyek következtében a csapat létszáma jelentősen csökkent. Ám volt ereje talpon maradni és folytatni küldetését.

– A korábbihoz képest szerényebb keretek között, de működünk, és – mint a jubileumi hangversenyünk is bizonyította – képesek vagyunk élményt adni a közönségnek – hangsúlyozta. – Ezért felemelő érzések hatottak át, amikor most a Művészetek Házában a pódiumra léptünk, és vártuk, hogy Ágoston Mária karnagyunk jelt adjon…