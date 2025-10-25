Fertőszögi Péter nem a megszokott szerepében lépett közönség elé (videó)

október 25., szombat

Szekszárd kulturális életének egyik meghatározó csapata évfordulót ünnepelt. A szekszárdi pedagógus kórus kereken hatvan éve alakult meg. Az énekkar mint Szekszárdi Liszt Ferenc Pedagógus Kórus öregbíti a vármegye székhelyének jó hírét.

Szeri Árpád

Hatvan esztendővel ezelőtt Fertőszögi Béláné énektanár jóvoltából – Gerse József kollégája közreműködésével – megalakult a szekszárdi pedagógus kórus. Az énekkar ma is létezik, immár Liszt Ferenc Pedagógus Kórus néven. A csapat a múlt hét végén, Berlinger Attila polgármester köszöntőjével,  jubileumi hangversenyt adott a vármegye székhelyén, a Művészetek Házában.

szekszárdi pedagógus kórus
Hatvan éve alakult a szekszárdi pedagógus kórus, a csapat később felvette a Szekszárdi Liszt Ferenc Pedagógus Kórus nevet
Fotó: Kiss Albert

Fertőszögi Béláné, az alapító már nincs közöttünk – 2013-ban elhunyt –, ám fia, Fertőszögi Péter a kórus meghívására megjelent a jeles eseményen, ahol méltató beszédet is mondott. A művészettörténész, a BÁV ART művészeti igazgatója kamasz- és ifjúkorában, édesanyja tevékenységének részeseként, gyakran ott ült a közönség soraiban a kórus egy-egy bemutatkozásakor.

Szekszárdi pedagógus kórus, a kezdetek

– Jól emlékszem arra, hogy édesanyám számára milyen fontos volt ez a csapat – tekintett vissza az énekkar nagy sikereinek időszakára. – De a kórus tagsága önmagában is rangot jelentett. Sokan jelentkeztek az énekkarba, ahová felvételi vizsga után lehetett bejutni. Professzionális kórusként működött, a nemzetközi színtéren is kiemelkedően szerepelt. Országos elismertségét jelzi, hogy Bárdos Lajos és Szokolay Sándor zeneszerzők, a magyar kórusmuzsika kimagasló alakjai is írtak számukra műveket. Abban az időszakban – ami természetesnek számított –, a kórus szekszárdi fellépései mindig telt ház előtt zajlottak, a közönség pedig hálás volt a kapott művészeti és közösségi élményért. Mi, fiatalok, láttuk a tanárainkat, és büszkék voltunk rájuk. Ma már sajnos az egykorihoz képest jóval kisebb csapatnak tapsolhatunk, és ilyenkor arra gondolok: milyen jó lenne, ha az ifjú generáció ezen a téren is elődei nyomdokába lépne. 

A jubileumi hangversenyen Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere és Fertőszögi Péter egyaránt méltatta a kórust
Fotó: Kiss Albert

Egymást segítő baráti közösség

Szendrey Sarolta immár negyedszázada énekel a kórusban, melynek korábban elnöke is volt. Beszélgetésünkben felidézte azokat a gondokat és nehézségeket, amelyek következtében a csapat létszáma jelentősen csökkent. Ám volt ereje talpon maradni és folytatni küldetését.

– A korábbihoz képest szerényebb keretek között, de működünk, és – mint a jubileumi hangversenyünk is bizonyította – képesek vagyunk élményt adni a közönségnek – hangsúlyozta. – Ezért felemelő érzések hatottak át, amikor most a Művészetek Házában a pódiumra léptünk, és vártuk, hogy Ágoston Mária karnagyunk jelt adjon…

– Csak megerősíteni tudom Sarolta mondandóját, jómagam is felemelő érzésekkel álltam a közönség elé – tette hozzá Nyárai Miklósné. A Liszt Ferenc Pedagógus Kórus jelenlegi elnöke félig-meddig tréfásan úgy fogalmazott: a „nagymama korú kórus” kitett magáért.

– Rengeteget készültünk erre az alkalomra – engedett betekintést a színfalak mögé. – Idén már felléptünk néhány intézményben, kisebb befogadóképességű termekben, de a Művészetek Háza azért mégis más kategória. A csapat elkötelezett: mindenki ott van valamennyi próbán, hiányzás alig akad, ma is ugyanolyan lelkes a tagság, mint bármikor korábban. Ez a lelkesedés ad erőt és reményt nekünk, és így vagyunk nemcsak kórus, hanem egymást segítő baráti közösség is. Külön öröm számomra és a kórus számára is, hogy a jubileumi hangverseny után sem pihenünk: az év hátralévő részében több helyszínen is fellépünk, és a hatvanéves Szekszárdi Liszt Ferenc Pedagóguskórus továbbra is gazdagíthatja a művészeti életet. 

A hangversenyen fellépett Lozsányi Tamás orgonaművész, a faddi Boróka Ének és Néptánc Egyesület, a kórust Müller Albert kísérte orgonán
Fotó: Kiss Albert

Berlinger Attila polgármester értékelése

„Hat évtized több mint egy emberöltőnyi idő. Ezalatt a közösség nemcsak énekkarként, hanem a város kulturális életének meghatározó, értékőrző és értékteremtő műhelyeként vált ismertté és megbecsültté. A Liszt Ferenc Pedagógus Kórus hatvan éve mutat példát abban, hogyan lehet a zene szeretetét, közösségi erejét és a pedagógusi hivatás elkötelezettségét összekapcsolni. Az ő munkájuk révén generációk nőttek fel úgy, hogy megtapasztalhatták: az éneklés nem csupán művészet, hanem lélek emelő, közösséget formáló élmény is. A kórus az évtizedek során szoros kapcsolatot ápolt a várossal, hiszen minden fellépésük egyben városunk jó hírnevét is öregbítette itthon és határainkon túl egyaránt. Franciaországtól Hollandián, Németországon, Ausztrián át egészen Olaszországig vitték magukkal a magyar kórus kultúra értékeit, Liszt Ferenc szellemiségét és a közösségi muzsikálás örömét.”

Amit a csapatról mindezek után érdemes tudni

  1. Hat évtizedes hagyomány: a szekszárdi pedagógus kórust Fertőszögi Béláné alapította hatvan évvel ezelőtt, Gerse József közreműködésével.
  2. A kórus mai neve: az énekkar ma is működik, Liszt Ferenc Pedagógus Kórus néven, és a város zenei életének meghatározó szereplője.
  3. Jubileumi hangverseny: az évfordulót a Művészetek Házában tartott ünnepi koncerttel köszöntötték Szekszárdon.
  4. Az alapító emlékezete: a rendezvényen a kórus meghívására megjelent Fertőszögi Péter, az alapító fia, aki méltatta az énekegyüttes szerepét.
  5. Zenei elismerések: a kórus hírnevét erősítette, hogy országos és nemzetközi elismerést vívtak ki maguknak kiemelkedő szerepléseikkel.
  6. Közösségi érték: a kórus ma is egymást segítő baráti közösség, az összetartást a zene szeretete erősíti.
  7. További fellépések: a csapat a jubileum után sem pihen, újabb koncertekre készül, gazdagítva a művészeti életet.

 

 

