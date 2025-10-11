Káprázatos lett a felújított színházterem – elsőként ülhettek be az új székekre! (galéria)

A színházterem fa falburkolata megmaradt, a szövetet viszont fekete bársonyra cserélték, kellemes összhangot teremtve az aljzat új sötétszürke burkolatával. A színpadi függöny és a bejáratokat lezáró függönyök is újak lettek.

Kisebb felúíjtások is voltak

Több kisebb felújítás is megvalósult az intézményben.

Egy korábbi „hibaelhárítás” eredményeként az épületben mintegy tíz éve nem volt meleg víz, ami sok kellemetlenséggel járt a kulturális központban fellépő művészek számára. Ez egy önkormányzati beruházás révén megoldódott.

További nehézséget jelentett, hogy az épület egy részén nagyjából két éve nem volt áram a konnektorokban. Mint kiderült, kiégett a vezeték a falban, de ez a probléma is megoldódott. A kulturális központ könyvtárát, illetve a kis- és a nagyklubot is klímával látták el.