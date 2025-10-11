25 perce
Káprázatos lett a felújított színházterem – elsőként ülhettek be az új székekre! (galéria)
A költészet napi, nagy sikert aratott előadás újragondolásával ünnepeltek pénteken este Pakson. Nagy felújítás zajlott a Csengey Dénes Kulturális Központban, új design-t kapott a színházterem.
Elkészült a felújított színházterem Pakson, átadták a Csengey Dénes Kulturális Központ felújított színháztermét. A péntek esti avató ünnepségen Heringes Anita polgármester mondott köszöntőt, majd egy paksi zenészekből, énekesekből álló alkalmi formáció, a Groove Poetry „Elmondom hát mindenkinek!” című előadását láthatta, hallhatta a közönség, amely elsőként foglalt helyet az új székeken.
Új design-t kapott a színházterem
Ahogy arról már többször beszámoltunk, a felújítás során lecserélték a nézőtér 440, közel ötven éves székeit. A bordó szövet borítású, önfelhajtós, deréktámaszos üléseket Spanyolországban gyártották.
Generációk ültek ezeken a székekenSzeptember végére megújul a színházterem.
A színházterem fa falburkolata megmaradt, a szövetet viszont fekete bársonyra cserélték, kellemes összhangot teremtve az aljzat új sötétszürke burkolatával. A színpadi függöny és a bejáratokat lezáró függönyök is újak lettek.
Kisebb felúíjtások is voltak
Több kisebb felújítás is megvalósult az intézményben.
Egy korábbi „hibaelhárítás” eredményeként az épületben mintegy tíz éve nem volt meleg víz, ami sok kellemetlenséggel járt a kulturális központban fellépő művészek számára. Ez egy önkormányzati beruházás révén megoldódott.
További nehézséget jelentett, hogy az épület egy részén nagyjából két éve nem volt áram a konnektorokban. Mint kiderült, kiégett a vezeték a falban, de ez a probléma is megoldódott. A kulturális központ könyvtárát, illetve a kis- és a nagyklubot is klímával látták el.
Felújították a színháztermet PaksonFotók: Molnár Gyula