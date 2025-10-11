október 11., szombat

Tanévnyitó művészeti kiállítás: a tehetség és fejlődés ünnepe – videó

Több mint 150 rajz, festmény, grafika és kerámia látható a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola aulájában.

Szepesi László

A tanévnyitó kiállítás megnyitója a táncművészeti tagozat növendékeinek és a gyakorló iskola tanulóinak művészi táncával kezdődött, majd Bucsányiné Gréczy Gabriella, az iskola főigazgatója mondott köszöntőt. 

tanévnyitó kiállítás a gyakorló iskolában
Megnyílt a tanév első kiállítása a gyerekek alkotásaiból Fotó: Makovics Kornél

Ez a kiállítás több mint egy egyszerű bemutató, mondta, pillanatfelvétel arról a folyamatról, amelynek során a fiatal tanítványok nemcsak technikai tudásukat fejlesztik, hanem egyre bátrabban és érzékenyebben adnak hangot a bennük élő gondolatoknak, érzéseknek és világképnek. A paravánokon nem csak rajzok, festmények, grafikák, a posztamenseken nem csak kerámiák láthatók, hanem kísérletek, felfedezések, sikerek, s minden egyes alkotás mögött ott van a diák kíváncsisága, nyitottsága, lelkesedése és tehetsége, és ott van a tanárok türelme, szakmai tudása és az a különleges figyelem, amellyel segítik a gyerekeket abban, hogy megtalálják saját hangjukat.

Tanévnyitó kiállítás a Gyakorló általános iskolában

Fotók: Makovics Kornél

 

