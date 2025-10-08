Zene Világnapja – Ismét közösen ünnepelték a dallamok és ritmusok összetartó erejét (videó)

A Zene Világnapja a Szekszárdi Garay János Gimnázium számára is visszatérő ünnep. A jeles eseményt kedden az Egy óra belőlünk című diákhangverseny sorozat nyitánya tette emlékezetessé. A színvonalas szervezést ez alkalommal is Naszladi Judit, az intézmény tanára valósította meg.

A Zene Világnapja alkalmából a Szekszárdi Garay János Gimnázium dísztermében vonósok és gitárosok adtak élményt jelentő koncertet

Fotó: Denes Martonfai