Teol.hu videó

1 órája

Zene Világnapja – Ismét közösen ünnepelték a dallamok és ritmusok összetartó erejét (videó)

Címkék#teol video#Zene Világnapja#Garay János Gimnázium#díszterem

Szeri Árpád

A Zene Világnapja a Szekszárdi Garay János Gimnázium számára is visszatérő ünnep. A jeles eseményt kedden az Egy óra belőlünk című diákhangverseny sorozat nyitánya tette emlékezetessé. A színvonalas szervezést ez alkalommal is Naszladi Judit, az intézmény tanára valósította meg.

Zene Világnapja
A Zene Világnapja alkalmából a Szekszárdi Garay János Gimnázium dísztermében vonósok és gitárosok adtak élményt jelentő koncertet
Fotó: Denes Martonfai

Egy óra belőlünk

Fotók: Mártonfai Dénes

 

 

Teol.hu videó

A dosszié további cikkei
