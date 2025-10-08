Teol.hu videó
1 órája
Zene Világnapja – Ismét közösen ünnepelték a dallamok és ritmusok összetartó erejét (videó)
A Zene Világnapja a Szekszárdi Garay János Gimnázium számára is visszatérő ünnep. A jeles eseményt kedden az Egy óra belőlünk című diákhangverseny sorozat nyitánya tette emlékezetessé. A színvonalas szervezést ez alkalommal is Naszladi Judit, az intézmény tanára valósította meg.
Fotók: Mártonfai Dénes
Egy óra belőlünk
2025.10.03. 10:00
Fiatal vonósok és gitárosok léptek színre (galéria)A muzsika évről évre különleges közösségi élményt kínál a Garay János Gimnázium diákjai, tanárai és minden érdeklődő számára.
