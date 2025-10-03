Fiatal vonósok és gitárosok léptek színre (galéria)

A Zene Világnapja a Szekszárdi Garay János Gimnázium számára is visszatérő ünnep. A jeles eseményt kedden délután az Egy óra belőlünk című diákhangverseny sorozat nyitánya tette emlékezetessé. A színvonalas szervezést ez alkalommal is Naszladi Judit, az intézmény tanára valósította meg.

A Zene Világnapja alkalmából a Szekszárdi Garay János Gimnázium dísztermében vonósok és gitárosok adtak élményt jelentő koncertet

Fotó: Denes Martonfai

Zene Világnapja, művészi ihletettséggel

Az intézmény dísztermében helyet foglaló közönséget Bosnyák Eszter pedagógus, a Magyar és Művészetek Munkaközösség vezetője köszöntötte. Kiemelte a zene lélekformáló szerepét, párhuzamot vonva az irodalmi művekkel. Ezt követően az ünnepi koncert főszereplői léptek színre. A Liszt Ferenc Zeneiskola két kiváló együttese, az Ifjúsági Vonószenekar, valamint az Ifjúsági Gitárzenekar mutatkozott be, a csapat tagok közül többen is a Szekszárdi Garay János Gimnáziumban tanulnak.

Az Ifjúsági Vonószenekar 1990-ben alakult, 2023 őszétől Tóth Szidónia Bernadette a vezetője. Az együttesben Bräutigam Benedek (9. D), Nagy Sára Flóra (12. D) és Sándor Sámuel Mór (8. osztály) garaysta diák játszik. Előadásukban Marc Antoine Charpentier: Te Deum: Preludium című szerzeménye csendült fel, majd a publikum részleteket hallgathatott meg Zempléni László: Zenés utazás gyermek vonószenekarra elnevezésű kompozíciójából.

Az Ifjúsági Gitárzenekar 1993-ban alakult. A 2025-2026-os tanévben huszonketten zenélnek együtt. A tagok folyamatosan cserélődnek, így napjainkban már a sokadik generáció ismerkedik a közösen átélt gitármuzsika élményével. A zenekar garaysta diákjai között található Agg Dénes (10. D), Doszkocs Bence (9. B), Ferger Zsolt Ferenc (9. D), Kovács Kristóf (10. B), Nagy Benedek (8. osztály) és Rottler Gergő (10. B). A zenekar vezetője Tóth Mónika, a Liszt Ferenc Zeneiskola igazgató-helyettese. A repertoáron Tielmann Susato: Rondo és tánc, Farkas Ferenc: Erdélyi fejedelem tánca, Henry Purcell: Lilliburlero, majd Bárdos Lajos: Pataki diákdalok a 18. századból című opuszai szerepeltek. A csapat emellett válogatást adott kedvelt, könnyű darabokból is.

A műsort Béndek Tamás (11. A) és Koch Benjamin (11. A) ismertette. Az Egy óra belőlünk sorozat következő hangversenye az adventi időszakban várja a zenekedvelőket.