Az érzelmek húrjait is megpendítették a Zene Világnapján adott koncerten (képgaléria)
A paksi zeneiskola tanárai a Zene Világnapján koncertet adtak az Erzsébet Nagy Szállodában.
Megnyitó beszédében Simon Péter igazgató elmondta, hogy nagyon színes koncertet állítottak össze, amelyben nagyon vidám és kevésbé vidám darabok egyaránt felcsendültek. Műfajilag is igen széles volt a paletta, hiszen a népzenétől kezdve a klasszikusokon át modern szerzők műveiig sok mindent hallhatott a közönség.
A Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola tanárai adtak koncertet a Zene VilágnapjánFotók: Molnár Gyula
A pedagógusok mellett Nyitrai Gergő, az iskola tehetséges növendéke és Krickij Szergej vendégművész is fellépett.
