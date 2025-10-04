október 4., szombat

Hangverseny

1 órája

Az érzelmek húrjait is megpendítették a Zene Világnapján adott koncerten (képgaléria)

A paksi zeneiskola tanárai a Zene Világnapján koncertet adtak az Erzsébet Nagy Szállodában.

Révészné Hanol Erzsébet

A Zene Világnapján az Erzsébet Nagy Szállodában adtak koncertet a paksi Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola tanárai.

A paksi zeneiskola tanárai az Erzsébet Nagy Szállodában adtak hangversenyt. Fotó: Molnár Gyula

 Megnyitó beszédében Simon Péter igazgató elmondta, hogy nagyon színes koncertet állítottak össze, amelyben nagyon vidám és kevésbé vidám darabok egyaránt felcsendültek. Műfajilag is igen széles volt a paletta, hiszen a népzenétől kezdve a klasszikusokon át modern szerzők műveiig sok mindent hallhatott a közönség.

A Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola tanárai adtak koncertet a Zene Világnapján

Fotók: Molnár Gyula

A pedagógusok mellett Nyitrai Gergő, az iskola tehetséges növendéke és Krickij Szergej vendégművész is fellépett.

 

