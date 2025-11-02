november 2., vasárnap

Achilles névnap

Nemcsak hangokat, jellemet is formál – hetven éve tanítanak Szekszárdon zenét

Címkék#teol podcast#Szekszárdi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola#Zeneiskola#jubileum

Kutny Gábor

Mit jelent ma a zenetanulás, és hogyan lehet lekötni a digitális világ gyerekeit egy hegedűórán? Ágostonné Béres Kornélia igazgatónő őszintén mesél a 70 éves Zeneiskola kulisszatitkairól, legendás tanárokról és aktuális kihívásokról. Kiderül, miért tér vissza egyre több felnőtt régi hangszeréhez, és milyen meglepetéseket tartogat a jubileumi tanév. Kutny Gábor beszélget Ágostonné Béres Kornéliával, a Szekszárdi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójával az intézmény fennállásának 70. évfordulója kapcsán.

Ágostonné Béres Kornélia, a Liszt Ferenc AMI igazgatója
Fotó: TEOL.hu

 

 

Teol.hu podcast

