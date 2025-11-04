november 4., kedd

Podcast: Hatvan éve harmóniában – A városnak is ünnep ez a születésnap

Fennállásának 60. évfordulóját ünnepli a Szekszárdi Madrigálkórus.

Az együttes számos hazai és külföldi fesztiválon képviselte a várost és mindig magas színvonalon közvetítette a zenei kultúrát és meghatározó volt Szekszárd életében. 

Dr. Magyar Pál kórustag és Jobbágy Valér karnagy a Teol podcast stúdiójában
Mi tart össze egy közösséget hat évtizeden át? Hogyan lehet egy kórus egyben ablak a világra és menedék a hétköznapok elől? A Szekszárdi Madrigálkórus 1965 óta nemcsak dalolja, de éli is a zene szeretetét – és most jubileumi évük minden pillanata erről mesél. Jobbágy Valér karnaggyal és dr. Magyar Pál kórustaggal beszélgettünk.

 

 

