Teol.hu podcast
18 perce
Podcast: Hatvan éve harmóniában – A városnak is ünnep ez a születésnap
Fennállásának 60. évfordulóját ünnepli a Szekszárdi Madrigálkórus.
Az együttes számos hazai és külföldi fesztiválon képviselte a várost és mindig magas színvonalon közvetítette a zenei kultúrát és meghatározó volt Szekszárd életében.
Mi tart össze egy közösséget hat évtizeden át? Hogyan lehet egy kórus egyben ablak a világra és menedék a hétköznapok elől? A Szekszárdi Madrigálkórus 1965 óta nemcsak dalolja, de éli is a zene szeretetét – és most jubileumi évük minden pillanata erről mesél. Jobbágy Valér karnaggyal és dr. Magyar Pál kórustaggal beszélgettünk.
