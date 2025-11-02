november 2., vasárnap

Túlvilági kvíz, keresztül a mitológia és az irodalmi nagyok ösvényein

Címkék#alvilág#kvíz#Dante

Ezen a hétvégén bizonyára sokan elgondolkodunk az elmúlásról. Az ebből az alkalomból készített túlvilági kvíz révén az antik világ, valamint Dante és Milton művészete is elénk tárul. Játékos tudáspróbánk egyúttal gondolatébresztő utazás is!

Szeri Árpád

Halottak napja alkalmából a temetőkben kigyúlnak a mécsesek és ilyenkor akarva-akaratlan átfut bennünk az elmúlás gondolata is. A történelem folyamán a mitológia és több híres író is elkalauzolt bennünket abba a világba, ahol a lelkek találkoznak a sors próbáival és az örök titkokkal. Mi is betekintünk ebbe a különleges birodalomba, a túlvilági kvíz révén.

túlvilági kvíz
Égő mécsesek, imbolygó fények a temetőkben: a túlvilági kvíz révén írók engednek betekintést a lelkek birodalmába
Forrás:  MW

Túlvilági kvíz mitológiával, írókkal

Készüljön fel, mert most nem a temetők kapuin lépünk be, hanem az antik alvilág határfolyóján, Dante „isteni” helyszínein és Milton paradicsomában tekintünk szét, ahol a bűn és a megváltás történetei életre kelnek! 

A kvíz keretében kérdéseket talál a görög mitológiáról, a klasszikus költők túlvilági utazásairól és a nagy irodalmi művekről, amelyek az elmúlás és az erkölcsi tanulságok összetett és mély rétegeit tárják fel. Aggodalomra nincs ok, a cél nem a félelemkeltés, hanem a játékos tudáspróba és a gondolkodás!

És ne feledje: bár a kvízelítő valamennyi kérdéséhez három-három válaszlehetőség tartozik, azok közül mindig csak egy a helyes!

1.
Ki őrzi a görög mitológiában az alvilág folyóit, például az eső állomásnak számító Styx folyót?
2.
Az ókori görögök alvilági folyói közül melyik a feledés folyója?
3.
A görög mitológia szerint halandó emberként, saját erejéből Orpheus térhetett vissza az alvilágból. Milyen módon játszotta ki az alvilág kapuját őrző Cerberust?
4.
Melyik római költő írta az Aeneis című eposzt, amely az alvilágba vezető utazást is bemutatja?
5.
Dante művében, az Isteni színjáték című elbeszélő költeményében a Pokol, a Purgatórium és a Mennyország tárul fel. A szerzőt ki kalauzolja a Mennyországban?
6.
Melyik zeneszerzőt ihlette meg az Isteni színjáték, elkészítve a Dante szimfóniát?
7.
Milyen nemzetiségű volt Az elveszett paradicsom szerzője, John Milton?

 

 

