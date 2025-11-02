1 órája
Túlvilági kvíz, keresztül a mitológia és az irodalmi nagyok ösvényein
Ezen a hétvégén bizonyára sokan elgondolkodunk az elmúlásról. Az ebből az alkalomból készített túlvilági kvíz révén az antik világ, valamint Dante és Milton művészete is elénk tárul. Játékos tudáspróbánk egyúttal gondolatébresztő utazás is!
Halottak napja alkalmából a temetőkben kigyúlnak a mécsesek és ilyenkor akarva-akaratlan átfut bennünk az elmúlás gondolata is. A történelem folyamán a mitológia és több híres író is elkalauzolt bennünket abba a világba, ahol a lelkek találkoznak a sors próbáival és az örök titkokkal. Mi is betekintünk ebbe a különleges birodalomba, a túlvilági kvíz révén.
Túlvilági kvíz mitológiával, írókkal
Készüljön fel, mert most nem a temetők kapuin lépünk be, hanem az antik alvilág határfolyóján, Dante „isteni” helyszínein és Milton paradicsomában tekintünk szét, ahol a bűn és a megváltás történetei életre kelnek!
A kvíz keretében kérdéseket talál a görög mitológiáról, a klasszikus költők túlvilági utazásairól és a nagy irodalmi művekről, amelyek az elmúlás és az erkölcsi tanulságok összetett és mély rétegeit tárják fel. Aggodalomra nincs ok, a cél nem a félelemkeltés, hanem a játékos tudáspróba és a gondolkodás!
És ne feledje: bár a kvízelítő valamennyi kérdéséhez három-három válaszlehetőség tartozik, azok közül mindig csak egy a helyes!