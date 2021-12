A földváriak otthon legyőzték a Majost (1–0) és a Bölcskét (3–1) is, s most is esélyesnek számítanak Váradi Tamás tanítványai. A teveliek nem igazán tudtak összeállni, látszik, hogy télen meg kell erősíteni a keretet ahhoz, hogy szebb tavaszuk legyen. Egy földvári siker mindenképpen hitet adna a téli pihenőre Bodó Józseféknek – de ezt nem lesz könnyű kivívni. A teveli meccs parádés volt, akkor 3–3-as döntetlenben egyeztek ki a felek. A sok gólra most is van esély.