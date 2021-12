A súlycsoport belépője szakításban 66, lökésben pedig 80 kilogramm volt. A 66-ot elsőre teljesítette, aztán a 68-at másodikra sikerült letudnia. Ráment a hetvenre is, de az most még nem jött össze. A 80-as belépő is elsőre összejött neki, majd a 85 kilo­grammot is kilökte. Ellenfelének ez nem sikerült, így ő lett a magyar bajnok. A sikere értékét növeli, hogy régóta combsérüléssel bajlódik, ezt az aranyat is így, összeszorított fogakkal nyerte meg.