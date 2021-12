„Nehéz bármit mondani ebben a helyzetben – tekintett előre a találkozóra Jan Pavlik, a paksiak másodedzője. – Nemcsak a tabellán mutatott helyezésen miatt, hanem azért is, mert két játékosunk, Cleveland Melvin és Brano Djukanovics is sérüléssel bajlódik, egyikük sem fog pályára lépni péntek este Szombathelyen. Az első helyezett játszik az utolsó helyezettel, ebből is látszik, hogy nem mi vagyunk az esélyesek, és nem ez lesz az a meccs, amely után el kellene indulnunk felfelé. Abban azért bízunk, hogy a mutatott játékunk ad majd okot egy kis optimizmusra. Azt ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, hogy hogyan állunk a tabellán, a válogatott szünet alatt biztosan lesznek változások, ám, hogy mik, azt egyelőre még nem döntöttük el. Nem méltó ez a szereplés a klubhoz, mielőbb vissza kell kerülnünk oda, ahol a helyünk van” – tette hozzá.