Labdarúgó megyei III. osztály 2021.11.15. 18:42

A szezon legtöbb gólját hozta a hétvége Keleten

Úgy is gólcsúcsot hozott a hétvégi forduló a megye három Keleti csoportjában, hogy egy meccset nem is játszottak le. Eddig 55 gól volt a rekord, most 59-et termeltek a csapatok, és ez még több is lehet, ha bepótolják a Nagydorog–Németkér meccset.

Nyugati csoport, 11. forduló.

KSE Zomba–Regölyi SE 6–2 (3–0).

Zomba, V: Kovács L. P. (Kövesdi M.). Gól: Sárközi J. (5., 8., 51., 68.), Hosnyánszki T. (21.), Kerekes R. (83.), illetve Végh G. (53.), Györe N. (74.).

Felsőnána SE–Magyarkeszi KSE 2–5 (1–2).

Kéty, V: Horváth T. (Trapp E.). Gól: Osztopányi (43., 61.), illetve Pataki-Nagy A. (75., 87.), Pataki Gy. (1.), Rupa (21.), Szalai Sz. (79.).

Döbröközi KSE–Dalmandi SK 9–1 (3–1).

Döbrököz, V: Szakács G. (Keszericze L., Juhász F.). Gól: Török Cs. (45., 54., 87.), Simon L. (3., 44.), Varga L. (71.), Keresztes P. (84.), Takács Z. (86.), Szabó L. (88.), illetve Jónás L. (20.). Kiállítva: Góman Z. (Dalmand, 43.).

Tamási 2009 FC II–Dombóvári LK 2–2 (0–2).

Tamási, V: Kovács L. P. (Kövesdi M., Éberling Z.). Gól: Juhász I. (67., 11-esből), Horváth Kálmán (72.), illetve Kis D. P. (20.), Horváth J. (33., 11-esből). Kiállítva: Pék (Tamási, 8.), Vlocskó (Tamási, 31.), Várai (Dombóvár, 55.).

Iregszemcsei SE–Őcsény SK 6–3 (3–1).

Iregszemcse, V: Horváth T. (Maczik M.). Gól: Bella L. (29., 62., az elsőt 11-esből), Bódog I. (11.), Both B. (25., öngól), Horváth R. (54.), Viszló V. (69.), illetve Horváth Cs. (16., 78.), Pirgi Zs. (59.).

Nak SE–Kaposszekcső Csikóstőttős KSE 0–2 (0–1).

Nak, V: Albert J. (Brettner D.). Gól: Törő T. (28.), Papp M. (61.).

Keleti csoport, 13. forduló.

Gerjeni FE–Gyapa DSE 1–9 (1–4).

Gerjen, V: Kardos B. (Kiss J., Albert J.). Gól: Lacza Zs. (26.), illetve Gaál Cs. (41., 48., 85.), Mezei M. (17., 56.), Ledneczki A. (44., 73.), Jantner V. (6.), Sallai R. (89.).

Zönge SE–Györköny SE 3–2 (1–1).

Kölesd, V: Pekoli D. (Petrovics I.). Gól: Pilisi P. (43., 83.), Szalonna J. (78., 11-esből), illetve Orsós D. (37.), Lakos A. (56.).

Tengelici SE–Kajdacsi SE 10–0 (4–0).

Tengelic, V: Kiss G. (Huszár Zs.). Gól: Meszlényi M. (14., 85.), Simon B. (22., 42.), Kovács R. (26.), Csóka K. (72.), Sárközi P. (73.), Flórián P. (78.), Horváth R. (82.), Palló V. (89.).

Izmény SE–Pusztahencsei KSE 16–2 (4–1).

Izmény. V: Tóth T. (Illés B.). Gól: Móricz I. (52., 54., 55., 59., 62.), Varga T. (24., 64.), Sebestény J. (60., 75.), Hernádi P. (71., 73.), Horváth C. (26.), Zimányi P. (38.), Palkó Á. (39.), Ranga J. (68., öngól), Ládás O. (77.), illetve Csankó P. (7., 87.).

Pálfai SE–Dunaszentgyörgyi SE 1–6 (0–5).

Pálfa, V: Kardos B. (Kiss J.). Gól: Gyurcsák I. (67.), illetve Holweiger (19., 25., Kertész J. (8., 11.), Tóth Z. (44.), Horváth B. (56.).

Sióagárdi SE–Szedresi SE 3–6 (1–2).

Sióagárd, V: Lengyel S. (Csobot L.). Gól: Sümegi Zs. (18., 81., a másodikat 11-esből), Schmidt P. (63.), illetve Bíró Adrián (31., 59.), Rikkers P. (22., 11-esből), Sümegi Zs. (54., öngól), Junkuncz G. (61.), Czinege R. (79., öngól).

A Nagydorog KSE–Németkéri SE összecsapás betegség miatt elmaradt, a találkozót egy későbbi időpontban játsszák le a csapatok.

Megyei III. osztály, Keleti csoport

1. Tengelic 11 11 0 0 72–5 33

2. Zönge SE 12 11 0 1 75–14 33

3. Szedres 12 9 0 3 91–25 27

4. Sióagárd 12 7 3 2 45–20 24

5. D.szentgyörgy 12 7 2 3 47–26 23

6. Györköny 12 6 1 5 33–25 19

7. Izmény 11 5 1 5 34–42 16

8. Németkér 11 4 3 4 29–25 15

9. Kajdacs 10 4 2 4 18–33 14

10. Gyapa DSE 10 3 0 7 21–29 9

11. Pálfa 11 3 0 9 15–72 9

12. Gerjeni FE 11 2 0 9 14–53 6

13. Pusztahencse 11 1 2 8 13–57 5

14. Nagydorog 10 1 1 8 14–50 4

15. Gyönk 9 1 1 7 8–53 4

Megyei III. osztály, Nyugati csoport

1. Zomba 10 9 1 0 72–15 28

2. Kaposszekcső 10 7 2 1 37–8 23

3. Tamási II 10 6 2 2 60–18 20

4. Dombóvári LK 10 6 2 2 52–15 20

5. Döbrököz 10 6 2 2 47–16 20

6. Regöly 10 6 0 4 46–26 18

7. Iregszemcse 11 5 2 4 45–37 17

8. Nak 9 3 1 5 29–32 10

9. Magyarkeszi 10 3 0 7 22–66 9

10. Őcsény 10 1 0 9 24–61 3

11. Dalmand 9 1 0 8 12–59 3

12. Felsőnána 9 0 0 9 9–102 0

Borítóképünkön: A világos mezes szedresiek a duplázó Bíró Adrián vezérletével rangadót nyertek Sióagárdon

