„Azt mondhatom, hogy várakozáson felül teljesítettünk a megszerzett pontok tekintetében, s legtöbbször a mutatott játékkal is elégedett lehettem. Hiányérzetem csak a Budapest Honvéd második csapata ellen lehet, hiszen hiába domináltunk hétvégén, a fővárosiak célfutballt játszottak, ami eredményességgel párosult – fogalmazott lapunknak a paksiak vezetőedzője. – Egyre több fiatalt sikerül beépíteni a csapatba, most már nemcsak 2003-as, de 2004-es és 2005-ös születésű fiatalok is játszanak. Számunkra ez az elsődleges cél, nem helyezésekben gondolkodunk” – tette hozzá a szakember.