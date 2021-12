„Két óriási ziccert is elhibáztunk a szekszárdi meccsen – mondta lapunknak bosszankodva a tréner. – Az elsőt 2–1-es vezetésünknél, amellyel 3–1-re elhúzhattunk volna, a másikat pedig 3–2-es hátrányban, ami ugyebár pontot jelentett volna. Ráadásul három hatalmas védelmi hibát követtünk el, amellyel igazából saját magunkat vertük meg. Nem vagyunk jó helyzetben, s sajnos azt is látni kell, hogy ebben a keretben nincs sokkal több. Mentálisan és fizikálisan sem vagyunk rendben, hatvan percig bírjuk a meccseket, de azok a fegyelmezetlenségek, amiket az utóbbi bajnokikon rendre elkövettünk, nem férnek bele. Emellett sajnos az edzéslátogatottság is jelentősen leromlott” – mondta a játékos-edző.

Bajusz Krisztiánék (kékben, a labdával) nincsenek jó formában Fotó: Mártonfai Dénes