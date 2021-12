– Éppen abban a korban álltam légiósnak, amikor a legtöbbet fejlődik az ember. Sokat változtam, de talán a leginkább szembetűnő a játékvezetők hozzáállása. Korábban én voltam az, akire azt mondták, hogy „na megint itt van ez a gyerek”, mindig én csináltam a hülyeségeket. Most azonban megvan az egymás iránti tisztelet, máshogy kommunikálnak velem. Az utolsó évemben Kecskeméten fiatalon is húzóember voltam, most viszont a csapat második legidősebb játékosa vagyok. A fiatalok hallgatnak rám, egyfajta mentoruk is vagyok, ami egyben nagyobb felelősséggel jár.