Pedig jól kezdődött a magyar csapat számára a mérkőzés. Milics kettőzött erővel küzdött tavalyi klubja ellen, remek kosaraival többször is vezetett az első negyedben a KSC. Kellett ehhez persze a vendégek jól működő zóna védekezése valamint Friskovec és Gereben egy-egy fantasztikus triplája is. A periódus utolsó másodpercében azonban a spanyolok is betaláltak távolról, így Iníguez együttese vonulhatott előnnyel a kis szünetre (17–15).