„Nagyon örültem a megkeresésnek és annak, hogy visszakerülhetek abba a családba, ahol mindig is jól éreztem magam. Nincs könnyű feladatom, magasan van a mérce, hiszen az elmúlt 20 évben a paksi kosárlabdának meghatározó szerepe volt a magyar bajnokságban” – nyilatkozta az új szakosztályelnök. „Most kétségkívül nehéz időszak következik a klub életében. Remélem, hogy a csapatunk pozitív változáson fog keresztül menni, hiszen a város, a szponzorok és a szurkolók is jó eredményeket várnak. Nagyon bízom abban, hogy képesek leszünk elérni azokat a célokat, amiket most ki kell tűznünk magunk elé.”