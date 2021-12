Nagy csatára van kilátás a népligeti sportcentrumban is, ahol a paksiak lépnek pályára. Mindkét csapat a mögöttük álló gárdák ellen szerezték pontjaik többségét, az első öt helyezett ellen ez már kevésbé ment. A Ferencváros négy, az atomvárosiak egy pontot szereztek a Kozármisleny, Dunaújváros, Makó, Bp. Honvéd II, Monor kvintett ellen. Kindl István fiataljai szerdán, az újvárosiak ellen pótolt találkozón zsebelték be azt, amin a játék képe alapján győzhettek is volna.

Fekete Marcellék (11) a sereghajtóhoz látogatnak Fotó: Mártonfai Dénes