Bán Tamás: – Olyan mérkőzés volt, amilyenre számítottunk, végig szorosan alakult az eredmény. Az első félidőben három góllal is vezettünk (8–5), de nem tudtuk ezt megtartani. Ami továbbra is problémánk, az a támadásban nyújtott gyenge teljesítmény. A huszonegy lőtt gól kevés, pedig a lehetőségeink megvannak, most is három hetest hagytunk ki. Védekezésünk működött, mögötte a kapusteljesítmény is megvolt, a kapott gólok számával nem volt gond, de középső posztokon kevesen vagyunk, Gadányi Tibor sérült, Vojkovics Gyula munkahelyi elfoglaltság miatt hiányzott. Nem tudok belenyúlni így a meccsbe, emiatt a végére elfogyunk. Apróságok döntöttek, ez és a támadásban elkövetett hibák vezettek a vereségünkhöz.