„Ezt a mérkőzést már az első félidőben eldönthettük volna, sőt az egész összecsapáson mi támadtunk és kezdeményeztünk többet, mint a Debrecen. A szünetben is azt kértem a srácoktól, hogy jobban használjuk ki a lehetőségeinket, valamint próbáljuk meg a második játékrész első negyedóráját megpörgetni, eldönteni a találkozót. Az átütőerő hiányzott, a vége részünkről is kicsit brusztosra sikeredett. Persze bosszantó, hogy sok helyzetért megdolgoztunk, amik aztán kimaradtak, de volt már ilyen mérkőzés és lesz is még” – értékelte a találkozót a paksiak vezetőedzője.