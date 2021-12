Nem fékeztek az utolsó periódusban sem Gerebenék, egyre olajozottabban működött a Djokics-gépezet, a meccs hajrájára már nem látszott a KSC-n a közel háromhetes bajnoki szünet. Minden szekszárdi játékos pályára lépett, s valamennyien szereztek is pontot. Hiába kért többször is időt a Cegléd, Krnjicsék végül átgázoltak a Pest megyei csapaton, nyolcadik sikerüket gyűjtötték be, őrzik a veretlenségüket a bajnokságban.