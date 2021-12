3. helyezettek: Ács Zsombor 14-15 év formagyakorlat, Szőcs Patrik 14-15 év küzdelem (IS) +65 kg, Ruzsicska Kristóf 14-15 év küzdelem (JI), Kmettyné Győri Szilvia felnőtt küzdelem (IS), Kovács Adriána 16-17 év küzdelem (IS), Kovács Adriána 16-20 év csapat küzdelem, Tóth Dominik 16-17 év küzdelem (SS), Tóth Dominik 16-17 év küzdelem (JI), Szabó Dorottya 16-17 év formagyakorlat, Szabó Csaba veterán csapat vegyes formagyakorlat.