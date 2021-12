– Jól esett ismét szőnyegre lépni, jó volt találkozni és beszélgetni az olyan fiatalokkal, akik a válogatott ajtaján akkor léptek be, mikor én már kifelé tartottam. Jó volt megmutatni, hogy képes vagyok még nyerni, hogy nem felejtettem el dzsúdózni, és az önbizalmamnak is jót tett ez a verseny. Viszont nem tervezem a visszatérést, mert azt is be kell vallanom, hogy másnap és még harmadnap is fájt mindenem. Megfogadtam azonban, hogy januártól még többet járok le a terembe, mert hiányzik a társaság, a földharc, a küzdelem. Ez az, ami Csoknyai László élete.