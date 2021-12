– Miután a rendezvényt védettségi igazolványhoz kötöttük, a meghívottak nagyjából nyolcvan százaléka tudott eljönni. Többen betegség vagy a vírustól való félelem miatt maradtak távol – fogalmazott lapunknak a főszervező. – Tavasszal zárt kapuk mögött kezdődött a szezon, ez rányomta bélyegét az egész idényre. Futamonként is ezzel a száz körüli indulóval tudtunk számolni, ami ugyan elmaradt a 2019-es esztendő vagy a korábbi évek 140-160 fős mezőnyeitől, de a tavaly óta fennálló pandémia miatt így is sikernek lehet elkönyvelni az évet. Ez mindenképpen jó visszacsatolás nekünk, hiszen megmutatja az összetartást a motoros társadalmon belül, ahogy pozitívum az is, hogy valamennyi futamot meg tudtunk rendezni. A Dél-MX mellett negyedszer rendeztünk mopedversenyt, tizenhatodik alkalommal emlékeztünk meg édesapámról az emlékverseny keretén belül, de az éves véradás sem maradt el – összegezte a 2021-es esztendőt a sorozat megálmodója, főszervezője.