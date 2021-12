A KSC nagyot harcolt az októberi összecsapáson, s annak ellenére is végig partiban volt a franciákkal, hogy a találkozó előtt többen is gyengélkedtek. Mégis volt esély a győzelemre, a 37. percben csupán 66–65-re vezetett a Montpellier, de a hajrában már csak a rutinosabb vendégek találtak be, s nyertek 72–65-re.