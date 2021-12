A válogatott szünet alatt egy kicsit megtört a szekszárdi kosarasok lendülete – ahogy azt már Djokics Zseljko vezetőedző is hangsúlyozta. Bár a ceglédieket nagyon simán legyőzték Gereben Líviáék (94–66), a sokkal erősebb DVTK ellen igencsak megszenvedtek a sikerért (70–69). Szerdán a Riga elleni Euroliga-meccsen is az a lendület hiányzott, amivel simán be lehetett volna húzni az első sikert, igaz, hogy a csapat legjobbja, Nikolina Milics lábközépcsont-törése miatt nem lehetett ott a parketten. Így a lettek úgy nyertek 68–65-re, hogy szinte végig a KSC vezetett, de a végjátékban a rutinosabb vendégek domináltak.