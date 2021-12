– Ez a szekszárdi csapat nem az a csapat volt, amelyik sereghajtó a bajnokságban! Komplett NB III-as védelemmel és támadósorral érkeztek, olyan volt ez a bajnoki, mintha egy osztállyal feljebb játszottuk volna. Ha a szekszárdiak így álltak volna fel minden meccsükön, akkor most a dobogón lennének. Ezért is vagyok büszke a csapatra, mert így még értékesebb a sikerünk. Most azzal az akarattal, azzal a hittel futballoztunk, ami feljogosít bennünket arra, hogy újfent megcélozzuk az NB III-ba kerülést.