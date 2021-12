– Próbáltuk gyakorolni a figuráinkat, próbáltuk a legtöbbet kihozni magunkból – mondta Miklós Melinda, aki 17 pontjával, 5 lepattanójával és 4 labdaszerzésével csapata legjobbjának bizonyult. – Az Euroliga miatt nem sikerültek úgy a mérkőzéseink, ahogy terveztük. Ma is próbáltunk önbizalmat gyűjteni egyénileg is és csapatszinten is, hogy megtudjuk valósítani azokat, amiket gyakorlunk az edzéseken – tette hozzá a 18 éves hátvéd.